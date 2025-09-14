Jornada para apertura de cuenta por primera vez del 16 al 19 de septiembre: aquí los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Desde el próximo martes 16 de septiembre, en Caracas y el interior del país se llevará a cabo una jornada especial para cuentas bancarias por primera vez con pocos requisitos.

Según se pudo conocer, el operativo se efectuará hasta el viernes 19 de septiembre.

¿Dónde y cuáles requisitos se deben presentar para la jornada de cuentas por primera vez?

Mercantil Banco Universal, a través de su cuenta en la red social Instagram, compartió los detalles.

"Los invitamos a la jornada especial en donde podrán abrir su primera cuenta. Desde el martes 16 hasta el viernes 19 de septiembre. Y si ya tiene esta cuenta, pero aún mantiene la tarjeta Maestro, podrá cambiar a la nueva tarjeta de débito Mastercard Mercantil", se lee en su cuenta de Instagram.

Los interesados pueden asistir sin cita previa a cualquiera de las oficinas habilitadas y realizar el proceso de apertura.

Caracas

C.C Líder

C.C Tolón

San Francisco

Maturín, Cabimas, Guanare, Valera, Barinas, Valle de la Pascua, Puerto Cabello, Punto Fijo y Táchira.

Sobre los requisitos, Mercantil indicó que se deben presentar los siguientes:

Para menores: Cédula de identidad y partida de nacimiento

Del representante: Cédula de identidad, constancia de trabajo, autorización judicial, RIF

La atención en horario bancario habitual, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. En centros comerciales, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube