La seguridad a la hora de navegar es importante: estos son los equipos que no pueden faltar

Navegar en los espacios acuáticos de Venezuela, que incluyen una extensa costa caribeña, lagos y ríos, exige no solo experiencia, sino también el cumplimiento de las normativas de seguridad dictadas por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y varios equipos a mano.

Para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar y proteger el ambiente acuático, el INEA establece mediante sus Providencias Administrativas (como la N° 056 del 22 de agosto de 2017) el equipamiento básico obligatorio para todos los buques, ya sean deportivos o de recreo.

Es indispensable llevar la cantidad suficiente de chalecos salvavidas de un tipo aprobado por el INEA para cada persona a bordo, sea tripulante o pasajero.

¿Cuáles son los elementos de seguridad obligatorios para navegar?

Enrique Martín, rescatista, explicó que toda embarcación debe contar con balsas salvavidas o botes de supervivencia del tipo adecuado al buque, en caso de que sea necesario abandonar la nave.

Asimismo, el consultado enfatizó que estos implementos son la primera línea de defensa en una emergencia. Además de los equipos de flotación, es obligatorio tener un kit básico de primeros auxilios para atender cualquier eventualidad médica.

Por otro lado, la normativa del INEA exige el uso de tecnología avanzada para asegurar la localización de la embarcación y la comunicación en caso de siniestro.

Es mandatorio portar una radiobaliza de localización de siniestros (RLS o EPIRB) debidamente registrada, que tenga la capacidad de transmitir alertas de socorro. Este dispositivo, como señala Martín, es obligatorio y fundamental para activar los servicios de búsqueda y salvamento (SAR).

De igual manera, es indispensable contar con un Sistema de Identificación Automática (AIS), que permite el seguimiento continuo del bote y su identificación por parte de otros buques y las estaciones costeras.

¿Qué se debe tener a mano en caso de emergencia?

El navegante debe llevar elementos de pirotecnia para la señalización visual de socorro. Estos incluyen bengalas de mano y otros dispositivos de señalización.

Enrique Martín señala que, aunque son vitales, la adquisición de algunos elementos como las pistolas de señales y las bombas de humo puede ser complicada debido a que se consideran material explosivo y requieren autorizaciones especiales.

Todo buque debe estar provisto de un dispositivo de seguridad contra incendio, sea portátil o fijo.

Para equiparse, el navegante puede acudir a tiendas náuticas especializadas o a los comercios ubicados en las marinas, muchos de los cuales proveen estos equipos de seguridad. No obstante, la responsabilidad final recae en el capitán o propietario de la embarcación, quien debe verificar que el equipamiento esté operativo, homologado y corresponda con lo estipulado en la resolución del INEA antes de solicitar el despacho de zarpe.

