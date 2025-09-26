Cruz Roja activa operativo en Venezuela: aquí los detalles clave

La Cruz Roja Venezolana anunció el despliegue de un operativo nacional enfocado en la gestión de riesgos y la preparación ante emergencias naturales.
Esta iniciativa responde al impacto de la crisis climática y a la reciente actividad sísmica registrada el 25 de septiembre en el país.
La institución coordina acciones con el Gobierno Nacional, manteniendo sus principios de neutralidad, independencia e imparcialidad. El objetivo central es promover la cultura de autoprotección y resiliencia en todos los sectores sociales.
Cruz Roja: ¿dónde se desarrollará el operativo nacional?
El operativo se ejecutará en escuelas, universidades y comunidades, con participación activa de las 41 filiales de la Cruz Roja en todo el país. Voluntarios capacitados liderarán simulacros de evacuación, talleres de primeros auxilios y campañas de sensibilización.
Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana, destacó que estas acciones buscan reducir la vulnerabilidad ciudadana frente a inundaciones, deslizamientos y eventos sísmicos.
Además, recordó el legado de las brigadas escolares que formaron generaciones en primeros auxilios.
Emergencias requieren respuestas rápidas y coordinadas
Durante 2025, la Cruz Roja ha atendido a más de 133.000 personas en distintas emergencias, a través de 15 proyectos comunitarios.
Estas cifras reflejan el compromiso institucional con la protección de la vida y la dignidad humana.
La organización mantiene presencia activa en zonas afectadas por desbordamientos de ríos, lluvias intensas y movimientos telúricos.
En cada operativo, se prioriza la atención directa, la formación ciudadana y la articulación con autoridades locales.
Preparación sísmica: claves para actuar antes, durante y después
A través de sus redes sociales, la Cruz Roja promueve mensajes de prevención ante sismos. Recomienda preparar un plan familiar, armar un kit de emergencia y mantener la calma durante el evento.
Después del sismo, se debe evaluar el entorno, evitar zonas inseguras y estar alerta ante posibles réplicas. Compartir esta información con familiares y vecinos puede marcar la diferencia.
Con este operativo nacional, la Cruz Roja Venezolana reafirma su rol como actor clave en la construcción de comunidades más seguras, informadas y solidarias. La convocatoria sigue abierta para quienes deseen sumarse como voluntarios o aliados institucionales.
Visite nuestra sección Comunidad
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube