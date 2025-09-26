Cruz Roja activa operativo en Venezuela: aquí los detalles clave

Suscríbete a nuestros canales

La Cruz Roja Venezolana anunció el despliegue de un operativo nacional enfocado en la gestión de riesgos y la preparación ante emergencias naturales.

Esta iniciativa responde al impacto de la crisis climática y a la reciente actividad sísmica registrada el 25 de septiembre en el país.

La institución coordina acciones con el Gobierno Nacional, manteniendo sus principios de neutralidad, independencia e imparcialidad. El objetivo central es promover la cultura de autoprotección y resiliencia en todos los sectores sociales.

Cruz Roja: ¿dónde se desarrollará el operativo nacional?

El operativo se ejecutará en escuelas, universidades y comunidades, con participación activa de las 41 filiales de la Cruz Roja en todo el país. Voluntarios capacitados liderarán simulacros de evacuación, talleres de primeros auxilios y campañas de sensibilización.

Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana, destacó que estas acciones buscan reducir la vulnerabilidad ciudadana frente a inundaciones, deslizamientos y eventos sísmicos.

Además, recordó el legado de las brigadas escolares que formaron generaciones en primeros auxilios.

Emergencias requieren respuestas rápidas y coordinadas

Durante 2025, la Cruz Roja ha atendido a más de 133.000 personas en distintas emergencias, a través de 15 proyectos comunitarios.

Estas cifras reflejan el compromiso institucional con la protección de la vida y la dignidad humana.

La organización mantiene presencia activa en zonas afectadas por desbordamientos de ríos, lluvias intensas y movimientos telúricos.

En cada operativo, se prioriza la atención directa, la formación ciudadana y la articulación con autoridades locales.

Preparación sísmica: claves para actuar antes, durante y después

A través de sus redes sociales, la Cruz Roja promueve mensajes de prevención ante sismos. Recomienda preparar un plan familiar, armar un kit de emergencia y mantener la calma durante el evento.

Después del sismo, se debe evaluar el entorno, evitar zonas inseguras y estar alerta ante posibles réplicas. Compartir esta información con familiares y vecinos puede marcar la diferencia.

Con este operativo nacional, la Cruz Roja Venezolana reafirma su rol como actor clave en la construcción de comunidades más seguras, informadas y solidarias. La convocatoria sigue abierta para quienes deseen sumarse como voluntarios o aliados institucionales.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube