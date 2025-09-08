Licencia de conducir en Venezuela: estos son los diferentes grados y sus requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Las licencias para conducir se dividen en varios tipos, así lo indica el portal web del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

De acuerdo con la información proporcionada por el INTT en su web, para manejar una motocicleta o vehículo debe tener una licencia de conducir de un grado específico.

Tipos de licencias para conducir motocicletas

Las licencias de esta categoría (segundo grado) se dividen en dos tipos:

Tipo A: son para conductores a partir de 16 años, y con la autorización legal de un representante. Esta licencia se utiliza para conducir motos con cilindrada de hasta 80cc.

Tipo B: es para mayores de edad y permite conducir motos de cualquier cilindraje.

Asimismo, el portal oficial del INTT indica que para obtener la licencia de 2do grado de cualquier cilindrada deben presentar un exámen teórico/práctico.

Requisitos

Planilla Única de Trámite.

Presentar Cédula de Identidad Laminada (Vigente).

Certifi­cado Médico Vial (Vigente).

Comprobante de medios de pago.

Tipos de licencias para vehículos

Para manejar cualquier tipo de vehículo, las licencias varían entre las de tercer grado (3º) que es para vehículos de hasta 9 puestos, dirigida a menores de edad de entre 16 y 18 y la de mayores de edad.

Asimismo, se encuentran la de 4º dirigida a conductores de transporte público (hasta doce puestos), vehículos de carga que no exceda a los seis mil kilogramos (6.000 kg) y la de 5º dirigida a conductores de transporte público/vehículos de carga que no exceda a los nueve mil kilogramos (9.000 kg).

Requisitos para licencia de conducir de 3º para menores de edad:

Planilla Única de Trámite. Presentar Cédula de Identidad Laminada (Vigente). Una (01) fotocopia de la Cédula de Identidad del menor y de su representante legal (legible y vigente). Certi­ficado Médico Vial (Vigente). Horario reglamentario donde el menor puede conducir el vehículo: 5:00 a.m. a 8:00 p.m., según lo estable el artículo 204 del reglamento de la Ley de Transporte Terrestre. Una (01) copia de Autorización formulada por el representante legal notariado donde asuma la responsabilidad por cualquier daño a persona, vehículo, objeto particular o de la nación que causare el menor en la conducción del vehículo y mencionar las características del automóvil que le será asignado especifi­cando: clase, modelo, marca, placa, color, año, capacidad, uso, tipo y serial del motor. Comprobante de medios de pago.

Requisitos para licencia de conducir de 3º:

Planilla Única de Trámite. Presentar Cédula de Identidad laminada (Vigente). Certificado Médico Vial (Vigente) En caso de persona con discapacidad:

Certi­ficado Médico Vial Especial, debe incluir el número correspondiente a la discapacidad presentada.

Fotocopia y original de Informe Médico donde se especi­fique la discapacidad presentada, con la respectiva numeración de la discapacidad. Comprobante de medios de pago.

Requisitos para licencia de conducir de 4º:

Planilla Única de Trámite Para personas mayores de 21 años de edad. Certificado de Conducir expedido por una Escuela de Transporte Autorizada por el INTT o por un funcionario examinador adscrito a una Oficina Regional del ente de transporte. Presentar Cédula de Identidad Laminada (Vigente). Certificado Médico Vial (Vigente). Comprobante de medios de pago.

Requisitos para licencia de conducir de 5º:

Planilla Única de Trámite. Para personas mayores de 25 años de edad. Certificado de Conducir expedido por una Escuela de Transporte Autorizada por el INTT o por un funcionario examinador adscrito a una Oficina Regional del ente de transporte. Presentar Cédula de Identidad Laminada (Vigente). Certificado Médico Vial (Vigente). Comprobante de medios de pago.

