Licencia para indocumentados en Nevada: todo lo que debe saber sobre el permiso y lo que requiere para obtenerlo

Nevada, Estados Unidos (EEUU), es uno de los estados que hasta la fecha sigue otorgando permisos de conducir a inmigrantes sin importar su estatus migratorio, conoce los detalles.

El documento que se emite con este propósito no es una "licencia de conducir" estándar, sino una Tarjeta de Autorización de Conducir (DAC - Driving Authorization Card), la cual es válida hasta por 4 años.

La DAC fue creada para mejorar la seguridad vial, asegurando que todos los conductores, independientemente de su estatus migratorio, puedan tomar los exámenes y obtener seguro de automóvil.

Además, hay que tener claro que permite exclusivamente conducir legalmente en el estado de Nevada y no se puede usar para abordar aviones, ingresar a edificios federales o acceder a beneficios federales.

Por ello está marcada con texto que indica que solo es válida para privilegios de conducir "Driving Privilege Only - Not Valid for Identification".

Requisitos necesarios para obtener el permiso

Se emite siguiendo los mismos procedimientos, reglas y tarifas que una licencia estándar.

El proceso requiere presentarse en persona en una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada (DMV) y aprobar los exámenes. Los requisitos principales se dividen en tres categorías:

Prueba de Identidad

Los solicitantes indocumentados que no pueden presentar prueba de presencia legal deben presentar una combinación de documentos para probar su identidad. Las opciones más comunes incluyen:

Dos de los siguientes documentos:

Pasaporte extranjero válido y vigente.

Certificado de nacimiento extranjero.

Tarjeta de identificación consular o documento similar emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por otro estado (estadounidense o DAC).

Prueba de Residencia

Debe demostrar que es residente de Nevada. Se requiere la presentación de dos documentos con su nombre y dirección residencial, tales como:

Factura de servicios públicos o alquiler.

Documento que solicite el pago (ej. facturas).

Registro de una escuela de Nevada o una tarjeta de identificación escolar.

Registros o recibos de impuestos (excepto impuestos sobre la propiedad).

Documento de fideicomiso o documento hipotecario actual.

Otros puntos clave que debe saber

Debe aprobar un examen de conocimientos (escrito, disponible en español) y un examen práctico de manejo.

Debe demostrar que cuenta con un seguro de automóvil para el vehículo que utilizará en la prueba práctica.

Los solicitantes también deben tener claro que:

Cualquier documento que no esté en inglés debe ir acompañado de una traducción certificada.

La tarifa para la DAC es la misma que para una licencia estándar.

El costo total para obtener la DAC, en la actualidad, si está solicitando por primera vez (y necesita tomar el examen de conocimientos y el examen práctico) es de $47.25.

- Tarifa de la Tarjeta DAC (4 años): $22.25

La renovación tiene la misma tarifa inicial.

- Tarifa del Examen Inicial (Conocimientos y Práctico): $25.00

Además:

­- Duplicado (Replazo): $17.50

- Cada Re-examen: $10.00

El solicitante debe firmar una declaración de que no tiene un Número de Seguro Social (SSN) o que no es elegible para uno.

