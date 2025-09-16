"Los caraqueños toman mucha sopa": los gochos revelan las verduras más cotizadas en sus mercados

Suscríbete a nuestros canales

Los mercados de los Gochos se convirtieron en una oportunidad para los caraqueños, quienes ven en estos centros de abastecimientos una solución no solamente para alimentarse, sino también, para conseguir los ingredientes de uno de los alimentos que más consumen. La sopa.

Según los encargados de dichos establecimientos, los capitalinos consumen algunas verduras en particular para hacer sopa, además de ciertas frutas para cuidar su salud. Los citadinos también adquieren panes y dulces típicos de los Andes.

Llevan mucho la yuca que cuesta Bs 150 el kilo (kg) en oferta, zanahoria por Bs 390 el kg, tomate a Bs 290 el kg, plátano por Bs 190 el kg. El manojo de 100 gr de cilantro vale Bs 70, la unidad de ajo por Bs 50.

“Sale mucho la verdura surtida para sopa porque el caraqueño toma mucha sopa; y también le gusta cocinar mucho con aliños como pimentón, cilantro y cebollín”, dijo Yolis Solórzano, cajera del mercado de gochos Hortalizas Cristo Antonio, ubicada en San Martín

Añadió que el ajo lo usan para todo, y con los aliños es una de las cosas que más se vende a diario.

Respecto a las frutas, señaló que compran más melón, patilla, guayaba; y guanábana. “La guanábana la buscan mucho porque controla la tensión y es anticancerígena. La gente está en la onda de cuidarse mucho”.

La patilla cuesta Bs 189 el kg, la guanábana y la guayaba por Bs 120 el kg; y el melón en Bs 145 el kg.

Solórzano señaló que el negocio ofrece en oferta el repollo blanco, berenjenas, chayota, cebollín, ocumo blanco, ñame, yuca, apio, y apio España; por Bs 145 el kg.

Precisó que venden productos típicos andinos como higos con dulce de leche, conservas de plátano o guayaba, de leche con coco, aliados; todos por Bs 90; las arepitas de trigo por Bs $ 2 (cinco unidades), catalinas de Táchira $ 2 (unidades).

Combo de verduras

Por su parte, el encargado del mercado de gochos, Hortalizas El Santo Niño, en Vista Alegre, Yoyni Rosales, indicó que los caraqueños llevan más cebolla y papa; ambos por Bs 160 el Kg, zanahorias y tomates por Bs 400 el kg.

También llevan montes como acelgas, espinacas, lechugas, cebollín: cada uno por Bs 300 el kg, además del paquetico de cilantro por Bs 90 y pimentón por Bs 300 el kg.

“La mayoría compra el combo de verduras porque consumen mucha sopa”, dijo.

En el rubro de frutas los citadinos compran más limones por Bs 300 el kilo, naranja y lechoza por Bs 200, patilla y piña por Bs 250 la unidad, porque cuidan mucho su alimentación y hacen ejercicio. Algunos hacen batidos verdes con espinaca y céleri que los ayuda a bajar de peso.

Este mercado de gochitos también vende otros productos de Los Andes, como panes y dulces.

“Vendemos el pan de Bolita (acemitas), pan andino, catalinas; por Bs 320 ($ 2), las quesadillas por Bs 401,10 ($ 2,5), conservas de guayaba, plátano, de leche, manjar de leche, higos con dulce de leche; por Bs 80,22, barra de bocadillo de guayaba por Bs 208,50.

“Lo que más compran son las catalinas, las conservas y la barra de bocadillo de guayaba; y las arepitas andinas para desayunar o para media tarde con café”, dijo.

Acotó que los fines de semana venden más porque la gente que trabaja en la semana acude a hacer sus compras.

El encargado en la Feria Hermanos Rodríguez, Francisco Antonio Lira, aseguró que los citadinos compran más papa por Bs 144,39 el kg, plátanos por Bs 240,66 el kg, ajo, zanahorias por Bs 401 el kg, “todo para el sancocho”.

La auyama por Bs 112,3 el kg, ocumo, ñame u ocumo chino por Bs 176,4 el kg, paquetico de cilantro por Bs 160,4; la yuca está en oferta tres kg por Bs 320,88.

Precisó que el combo de verduras cuesta Bs 320,88. Las cebollas están en promoción, y la bolsa de 10 plátanos por Bs 200.

Los deportistas

Respecto a las frutas, Lira indicó que los caraqueños compran en primer lugar cambur por Bs 176,48 el kg, sobre todo la gente que hace deporte; luego, piña, a Bs 240,66, naranjas, mandarinas y patilla.

“Cuando comienzan las clases suben las ventas de frutas por las meriendas de los muchachos. Los fines de semana, de viernes a domingo, hay más movimiento porque los que trabajan vienen a comprar”, afirmó.

Lira señaló que ofrecen productos típicos de los Andes, como panadería y dulcería.

El negocio vende pan dulce andino, pan con guayaba, arepitas andinas, pan de sándwich, pan de sándwich integral, catalinas de Táchira; cada uno por Bs 320,88.

Además, dulces típicos andinos o conservas desde Bs 110 hasta Bs 170; de leche, leche con coco, dulce de higo, de pata de ganado.

