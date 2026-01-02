Medicamentos gratuitos de alto costo: Conozca dónde están ubicadas las farmacias del IVSS en Caracas y Miranda

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) dispone de farmacias de alto costo en distintas zonas del país, incluyendo puntos en Caracas y el estado Miranda.
En todas ellas ofrecen medicamentos gratuitos para pacientes con enfermedades que requieren tratamientos especiales.
Farmacias de Alto Costo en Caracas
HOSPITAL DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
Fuente las Brisas a Pirineo, San José, Cotiza.
0212.862.29.10 / 862.15.07
HOSPITAL DR. MIGUEL PÉREZ CARREÑO
Vuelta el pescozón, Urbanización Bella Vista.
(0212) 472.77.34 / 472.73.05 / 442.44.15
MATERNIDAD SANTA ANA
Av. Arauco, San Bernardino.
(0212) 551.89.24 / 551.09.73/551.64.92 Primera
CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DR. ALEJANDRO RHODE
Vuelta el pescozón, Urbanización Bella Vista
(0212) 472.21.76 /472.47.64/472.15.77
Farmacias de Alto Costo en Miranda
FARMACIA DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO DEL IVSS LOS RUICES
Zona Industrial de los Ruices, entre 2da y 3ra transversal, Municipio Sucre
0212-2396186
HOSPITAL DR. DOMINGO LUCIANI (EL LLANITO)
Final avda. Río de Janeiro,sector El LLanito /Petare
(02122573518 / 2572672
AMBULATORIO DR. GERMÁN QUINTERO
Calle Miquileni con Arismendi, Edf. San Jose. Los Teques
(0212) 364. 01.87
AMBULATORIO DR JOSÉ GONZÁLEZ NAVARRO
Avda. González Piconez. La Trinidad 0212 9411232
Para conocer la información oficial de las farmacias IVSS en todo el país, haz clic aquí
Es importante mencionar que para realizar obtener los medicamentos es necesario cumplir con una serie de requisitos que puedes obtener aquí