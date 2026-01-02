Medicamentos gratuitos de alto costo: Conozca dónde están ubicadas las farmacias del IVSS en Caracas y Miranda

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) dispone de farmacias de alto costo en distintas zonas del país, incluyendo puntos en Caracas y el estado Miranda.

En todas ellas ofrecen medicamentos gratuitos para pacientes con enfermedades que requieren tratamientos especiales.

Farmacias de Alto Costo en Caracas

HOSPITAL DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

Fuente las Brisas a Pirineo, San José, Cotiza.

0212.862.29.10 / 862.15.07

HOSPITAL DR. MIGUEL PÉREZ CARREÑO

Vuelta el pescozón, Urbanización Bella Vista.

(0212) 472.77.34 / 472.73.05 / 442.44.15

MATERNIDAD SANTA ANA

Av. Arauco, San Bernardino.

(0212) 551.89.24 / 551.09.73/551.64.92 Primera

CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DR. ALEJANDRO RHODE

Vuelta el pescozón, Urbanización Bella Vista

(0212) 472.21.76 /472.47.64/472.15.77

Farmacias de Alto Costo en Miranda

FARMACIA DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO DEL IVSS LOS RUICES

Zona Industrial de los Ruices, entre 2da y 3ra transversal, Municipio Sucre

0212-2396186

HOSPITAL DR. DOMINGO LUCIANI (EL LLANITO)

Final avda. Río de Janeiro,sector El LLanito /Petare

(02122573518 / 2572672

AMBULATORIO DR. GERMÁN QUINTERO

Calle Miquileni con Arismendi, Edf. San Jose. Los Teques

(0212) 364. 01.87

AMBULATORIO DR JOSÉ GONZÁLEZ NAVARRO

Avda. González Piconez. La Trinidad 0212 9411232

