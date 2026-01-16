Beneficios

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 10:27 am
Mercal activa bodegas móviles este 16 de enero en Caracas: horario y ubicaciones

La red de alimentos Mercal anunció nuevos despliegues de jornadas móviles, llevando productos de primera necesidad a precios asequibles a diversas comunidades del país.

Las jornadas se realizarán durante este 16 de enero, en Caracas, comenzando a las 10:00 de la mañana.

Jornadas del Mercal Móvil para este viernes

  • Caracas: parroquia San Agustín, boulevard Marín, frente a la base de misiones Juana Blanco
  • Caracas: parroquia San Agustín, Parque Central Sur 21, Corpocapital

Durante estas jornadas del Mercal móvil, los productos de la cesta básica cuentan hasta con 40% de descuentos en comparación al costo en otros comercios.

