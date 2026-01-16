No todo es carne de res y pollo: conozca donde comprar chivo, cordero y conejo en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Al hablar de carnes, ya sean rojas o blancas, usualmente se nombran tipos como de res, pollo, cochino y pescado, no obstante, el catálogo es mucho más grande, conocidas como carnes especiales, y se pueden conseguir en el este de Caracas.

A parte de las carnes comunes, hay carne de chivo, de conejo, de cordero, ganso, entre otros.

¿Dónde comprar carnes especiales?

En Frigorífico NS, ubicados en el Mercado Municipal de Chacao se pueden conseguir carnes especiales.

Se conoció que el chivo cuesta $ 11.70 por kilo; el conejo, a $16.50 por kilo; el cordero, también a $11.70 por kilo; y la paleta de cordero, a $12.70 por kilo.

Estos precios tienen una pequeña diferencia en cuanto al costo de la carne de res, pollo y cerdo.

¿Qué los diferencia?

Las carnes especiales, como el conejo y el cordero, tienden a tener sabores más distintivos y texturas más tiernas en comparación con las carnes comunes. Por ejemplo, el cordero es conocido por su sabor fuerte y característico, mientras que el conejo ofrece una carne más suave y delicada.

Asimismo, se toma en cuenta su valor nutricional. Por ejemplo, el conejo es bajo en grasa y rico en proteínas, lo que lo convierte en una opción saludable. El cordero, aunque más graso, es una buena fuente de hierro y vitamina B12.

Además, las carnes especiales suelen ser utilizadas en platos gourmet y recetas tradicionales que requieren un mayor tiempo de preparación y técnicas culinarias específicas.

En contraste, las carnes comunes son más versátiles y para platos del día a día.

También es importante destacar que la disponibilidad es un factor característico de las carnes especiales, ya que no se encuentran fácilmente en la mayoría de los supermercados.

En la Gran Caracas la zona donde más se encuentran es el este, Chacao, Baruta, entre otros. Sin embargo, las carnicerías aseguran que la demanda no es tan alta como en el caso de la carne de res y de pollo, que son mucho más accesibles en cuanto a precio y disponibilidad.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube