Nueva plataforma para contribuyentes del Fondo Nacional Antridrogas: estos son los pasos para realizar el registro

El Fondo Nacional Antidrogas (FONA) actualizó su plataforma en línea SIGAT, cona la cual busca simplificar todos los trámites tributarios.

Todas las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con o sin fines empresariales, que ocupen cincuenta trabajadores o más, son sujetos pasivos de la Ley Orgánica de Drogas (artículo 32). Por lo tanto, deben realizar la gestión del Aporte y Contribución Especial FONA, exclusivamente a través de la plataforma de la entidad.

Requisitos para realizar el registro en la plataforma del FONA

Para completar el registro, los contribuyentes deben presentar los siguientes documentos en formato PDF:

RIF de persona jurídica y de representante legal o en el caso de Firma Personal, el RIF correspondiente (vigentes).

Acta constitutiva registrada.

Acta de nombramiento de junta directiva.

Cédula de identidad de representante legal (vigente).

Planilla de registro del IVSS.

Una vez registrado, el historial de las declaraciones anteriores se reflejará automáticamente en el perfil de usuario para verificar la continuidad de la información.

Pasos para realizar un nuevo registro en línea

Así puede registrarse en la plataforma SIGAT del FONA

Ingrese a https://fona.sigat.net/ Seleccione la pestaña “Obligaciones Tributarias”. Haga clic en “Aporte”. Presione el botón “Acciones”, seguido de “Registrar periodo”. Seleccione el periodo que desea declarar. Hacer clic en “Acciones” y seleccionar “Registrar declaración definitiva”. Ingrese al módulo “Pagos” y revise su deuda tributaria. Realice y notifique el pago correspondiente.

