¿Olvidó su clave bancaria en Venezuela? así puede recuperar acceso desde el exterior

Olvidar la clave bancaria mientras se está fuera de Venezuela es una situación más común de lo que parece. Esta limitación deja a muchos usuarios sin acceso a sus cuentas y sin posibilidad de resolver el problema de forma inmediata.

A diferencia de otros sistemas financieros, la banca venezolana exige presencia física del titular para realizar cambios de claves, reactivaciones o modificaciones de tarjetas.

Ante este escenario, la única solución real para recuperar el acceso a una cuenta bancaria desde fuera del país es otorgar un poder especial. Este documento autoriza legalmente a una persona de confianza en Venezuela para realizar el trámite ante el banco en nombre del titular.

Sin este respaldo legal, las instituciones financieras no procesan ninguna solicitud relacionada con claves o tarjetas. No obstante, se debe resaltar que no todas las entidades bancarias aceptan esta opción, y según testimonios de usuarios, la banca pública no lo permite.

Qué debe incluir el documento legal

Para que el poder sea válido y aceptado por el banco, debe estar redactado de forma clara y específica. Entre los puntos que debe contemplar se encuentran:

Número de la cuenta bancaria a gestionar.

Autorización para solicitar cambio, reactivación o restablecimiento de claves.

Permiso para gestionar tarjetas de débito y accesos asociados.

Facultad para firmar planillas y documentos exigidos por la entidad bancaria.

Dónde y cómo se debe tramitar el poder

El poder especial debe ser redactado y visado por un abogado venezolano, quien garantiza que cumpla con la normativa legal vigente. Posteriormente, el documento debe ser otorgado y legalizado en un consulado de Venezuela en el país donde se encuentre el titular.

Una vez cumplidos estos pasos, el poder se envía en físico a Venezuela para que el apoderado pueda iniciar el trámite bancario.

