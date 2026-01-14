Paso a paso de cómo homologar el título de bachiller en España: todos los documentos que se necesitan

Suscríbete a nuestros canales

Quien desea convalidar o homologar el título de bachiller en España, es importante que conozca los requisitos y el procedimiento a seguir.

Este trámite es gestionado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que es el órgano encargado de validar títulos extranjeros en el país europeo.

¿Qué se necesita para homologar el título de bachiller venezolano en España?

Modelo de solicitud

Se debe descargar y rellenar el modelo de solicitud, el cual está disponible en formato PDF.

Es necesario presentar el comprobante de pago de la tasa correspondiente, excepto si se solicita la homologación al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Documento acreditativo de identidad

Se requiere un documento que acredite la identidad del solicitante, que puede ser el cedúla, pasaporte, NIE u otro documento oficial.

Autorización para Representante (si aplica)

Si deseas que alguien actúe en su nombre, debe presentar un escrito original autorizando a esa persona, junto con su documento de identidad.

Título

Es obligatorio contar el título o diploma cuya homologación es la que se está gestionando, o en su defecto, una certificación oficial que acredite la superación de los exámenes finales correspondientes. Este documento debe estar legalizado y apostillado.

Certificación de Cursos Realizados

Es necesario aportar una certificación que acredite los cursos realizados, incluyendo las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas y los años académicos correspondientes. Este documento también debe estar legalizado y apostillado.

Documentación adicional (si aplica).

Si los estudios previos se realizaron conforme al sistema educativo español, necesitará una fotocopia compulsada de la certificación académica oficial, del libro de escolaridad o del libro de calificaciones e historial académico.