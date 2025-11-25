Plato navideño en restaurantes se adapta al bolsillo: conozca las opciones y precios

Suscríbete a nuestros canales

En temporada navideña es común que los restaurantes de Caracas ofrezcan en su menú el plato navideño, que puede variar en cuanto al tipo de carne en el contorno, si incluye el postre y hasta en el tipo de postre.

El restaurante Tarzilandia, ubicado en Altamira, ofrece dos tipos de menús navideños que se ajustan al bolsillo. El director del restaurante, Luís Rodríguez, indicó que el menú más económico cuesta $ 12 con tres opciones para escoger.

La opción número uno se compone de hallaca mediana más ensalada de gallina, la opción dos incluye hallaca mediana más pernil; y la tres, hallaca mediana más pavo. El otro menú se compone de hallaca, pernil, ensalada de gallina, y pan de jamón; por $ 22.

Rodríguez señaló que los menús estarán disponibles hasta durante todo el mes de diciembre. Para acompañar la comida, el restaurante vende la copa de vino o la promoción de una botella de vino por $ 20 con IVA y servicio incluido.

Como postre “tenemos el dulce de lechosa, pero se vende aparte del plato navideño para economizar, cuesta $ 9 la porción; o flan casero por $ 5

Precisó que los grupos grandes de personas pueden reservar la mesa, sin son seis o siete no es necesario.

El encargado de El Mirandino, en El Paraíso, Daniel Da Silva, indicó que el menú navideño incluye hallaca, pernil, pan de jamón, ensalada y dulce de lechosa; por $ 20. La hallaca sola cuesta $ 5. El restaurante cuenta con servicio de delivery.

Restaurantes hacen descuento por la compra del plato navideño

“El menú estará disponible todo el mes de diciembre, hasta el 20 de enero. Para el 24 y 31 de diciembre hay que reservar la mesa con dos días de antelación. Con la compra de seis menús navideños, el costo baja a $ 18, se hace un descuento de $ 2 por menú”, precisó.

El cajero de Algo Andino, Leonel Hernández, afirmó que el restaurante ofrece el menú navideño por $ 18.

“El plato navideño comprende hallaca, pan de jamón, asado negro, ensalada de gallina. Los clientes pueden escoger entre pernil o asado negro y el plato cuesta lo mismo”, aseguró.

Comentó que el menú estará disponible para la clientela hasta enero de 2026.

Añadió que el menú no incluye postre ni bebidas. El restaurante, ubicado en El Paraíso, ofrece como postre una porción de brownie y helado por $ 5; y como bebidas, jugos naturales, refrescos y cerveza; desde $ 2,50.

El negocio ofrece delivery y su costo varía según la zona de destino; por ejemplo, para San Martín $ 3, El llanito y Lomas del Ávila $ 6; para Alto Hatillo $ 8.

Para los paladares más exquisitos también hay opciones de menú navideño.

El chef del restaurante Casa Veroes, ubicado en el centro de Caracas, Gabriel Castañeda, indicó que a partir de la próxima semana el local ofrecerá el plato navideño por $ 35 por persona.

“El menú se compone de hallaca con guiso de carne y gallina, ensalada de gallina, asado negro; y un rol de pan de jamón (es individual); como postre, Negro en Camisa con salsa de sarrapia”, detalló.

Añadió que el menú incluye como aperitivo, un ponche crema de la casa que se hace con la vaina de la vainilla.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube