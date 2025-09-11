Procedimientos estéticos tendencia en Venezuela: sepa qué buscan los pacientes según experto y cuánto cuesta verse mejor

Suscríbete a nuestros canales

Impulsados por una búsqueda creciente de resultados naturales y sin cirugía, existen procedimientos estéticos tendencia en Venezuela ganan terreno como alternativas eficaces y personalizadas

Así lo explicó el doctor Luis Dorta, director de UMPRE, unidad especializada en medicina antienvejecimiento y estética avanzada, ubicada en el estado Carabobo.

Procedimientos estéticos tendencia en Venezuela: armonía, tecnología y naturalidad

Según Dorta, la clave está en potenciar la belleza individual sin alterar los rasgos. Por ello, la armonización facial se ha convertido en el tratamiento estrella.

Este procedimiento combina técnicas como ácido hialurónico, toxina botulínica y hilos tensores para moldear rostro y cuerpo con resultados naturales y progresivos.

Además, la clínica ofrece bioestimulación del colágeno, que previene la flacidez mediante la siembra de microdosis bajo la piel, y medicina regenerativa celular.

¿Cuáles son los tratamientos más solicitados?

Aunque existen múltiples opciones, los más demandados son el bótox, el ácido hialurónico, los tratamientos nutritivos con NCTF y los láseres faciales.

Su popularidad se debe a la efectividad, la seguridad y la trayectoria en el mercado. Además, permiten resultados visibles sin necesidad de cirugía.

La tecnología también juega un papel clave por lo que la clínica utiliza técnicas de armonización facial para nariz, labios, mentón y pómulos, así como endoláser corporal.

¿Cuánto cuesta verse mejor?

Según el especialista, los precios varían según el tipo de tratamiento y la zona a intervenir. El bótox oscila entre 200 y 300 dólares, mientras que la armonización facial va desde 450 hasta 2.000 dólares.

Los tratamientos básicos comienzan en 150 dólares, y los paquetes integrales incluyen varias técnicas combinadas para lograr resultados más completos y duraderos.

La clínica ofrece atención personalizada vía Instagram (@upremvzla) y WhatsApp, donde se evalúa cada caso y se entrega presupuesto ajustado a las necesidades del paciente.

¿Qué recomiendan los expertos?

Dorta advierte que, aunque el presupuesto es importante, la calidad del producto y la experiencia del profesional deben ser prioritarios al momento de decidir.

“Es mejor realizar un solo tratamiento bien hecho que varios con productos de baja calidad”, señaló, destacando que los resultados dependen del criterio médico.

En tiempos donde la naturalidad es tendencia global, muchos centros apuestan por una estética armónica, segura y adaptada a cada rostro.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube