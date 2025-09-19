Reconocida red de supermecados y farmacias abrirá sedes en Caracas: así puedes postularte a sus vacantes

Suscríbete a nuestros canales

Redvital y Makro anunciaron la apertura de nuevas tiendas en Caracas, generando expectativas entre consumidores y vecinos del centro capitalino por su impacto comercial y social.

Aunque las empresas no han emitido comunicados oficiales, usuarios en redes sociales revelaron detalles sobre las fechas, ubicaciones y características de las próximas sucursales.

Lo que se sabe sobre las nuevas aperturas

Según información compartida en TikTok, la inauguración está prevista para el sábado 30 de septiembre. Ambas marcas buscan ampliar su presencia en zonas estratégicas de la capital.

La noticia ha circulado ampliamente entre vecinos y usuarios digitales, quienes destacan la cercanía de los nuevos locales con zonas de alto tránsito peatonal. Además, se ha iniciado la búsqueda de personal para cubrir cargos operativos y de atención al cliente.

¿Dónde abrirán las tiendas Redvital y Makro?

Una de las nuevas sedes estará ubicada en la parroquia Altagracia, a una cuadra del Palacio de Miraflores. El punto exacto es la esquina de Balconcito, en dirección hacia La Pastora.

Usuarios señalan que esta tienda no será de gran tamaño, sino un formato tipo boutique. La propuesta busca atender directamente a los habitantes del centro de Caracas y zonas aledañas.

Otra apertura se realizará en la parroquia La Candelaria, dentro del centro comercial Casa Bera. Este espacio se considera clave por su ubicación céntrica y flujo comercial constante.

Perfil de contratación y expectativas locales

Redvital y Makro iniciaron la captación de personal para sus nuevas tiendas. Entre los cargos solicitados figuran aprendices y auxiliares de farmacia, oficiales de seguridad y monitoristas.

Los interesados deben enviar su síntesis curricular al correo [email protected]. La convocatoria ha generado interés entre jóvenes profesionales y técnicos del área farmacéutica.

Expansión comercial y atención comunitaria

Aunque las empresas no han confirmado oficialmente las aperturas, el movimiento en redes sugiere una estrategia de expansión silenciosa. El formato boutique permitiría mayor cercanía con el consumidor local.

Vecinos de Altagracia y La Candelaria esperan que estas tiendas mejoren el acceso a productos esenciales. Además, se prevé que generen empleos y dinamicen el comercio en zonas históricas de la ciudad.

