Ruta Mercal Bodega Móvil activa este domingo: horarios y ubicaciones 

La Ruta Mercal Bodega Móvil se mantiene activa este domingo 30 de noviembre.

Según se pudo conocer, en esta oportunidad se ubicará en Caracas y el estado Carabobo.

De acuerdo con la información oficial de Mercal, las jornadas de atención se efectúan desde las 10:00 de la mañana.

La ruta Mercal Bodega Móvil ofrece a los ciudadanos la oportunidad de adquirir rubros esenciales con "calidad y ahorro".

Estado Parroquia/Municipio Ubicación específica Horario Distrito Capital Parroquia El Valle Av. Intercomunal El Valle, frente al Centro Comercial El Valle 10:00 AM Carabobo Municipio Guacara Sector Samán 2, esquina de la Iglesia Católica 10:00 AM

En estas bodegas móviles, los ciudadanos tienen acceso al Combo Hallaquero que se promociona en el Mercado Navideño por 1.700 bolívares.

Este combo incluye 20 productos clave para la preparación navideña, como harina Maizal, pollo, carne de res, cerdo, hojas de hallacas y todos los aliños esenciales.

