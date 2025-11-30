Ruta Mercal Bodega Móvil activa este domingo: horarios y ubicaciones 

La Ruta Mercal Bodega Móvil se mantiene activa este domingo 30 de noviembre.
Según se pudo conocer, en esta oportunidad se ubicará en Caracas y el estado Carabobo.
Ruta Mercal Bodega Móvil activa este domingo
De acuerdo con la información oficial de Mercal, las jornadas de atención se efectúan desde las 10:00 de la mañana.
La ruta Mercal Bodega Móvil ofrece a los ciudadanos la oportunidad de adquirir rubros esenciales con "calidad y ahorro".
|Estado
|Parroquia/Municipio
|Ubicación específica
|Horario
|Distrito Capital
|Parroquia El Valle
|Av. Intercomunal El Valle, frente al Centro Comercial El Valle
|10:00 AM
|Carabobo
|Municipio Guacara
|Sector Samán 2, esquina de la Iglesia Católica
|10:00 AM
En estas bodegas móviles, los ciudadanos tienen acceso al Combo Hallaquero que se promociona en el Mercado Navideño por 1.700 bolívares.
Este combo incluye 20 productos clave para la preparación navideña, como harina Maizal, pollo, carne de res, cerdo, hojas de hallacas y todos los aliños esenciales.
También puede visitar nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube