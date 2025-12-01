Sistema Patria inicia pago de bono por Bs 11.000: 1 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este lunes, la Plataforma Patria ha iniciado el pago de una bonificación dirigida a los artistas y cultores registrados en el Sistema Patria.

Bono cultores populares

En esta oportunidad, el bono cultores populares correspondiente al mes de diciembre, está llegando por un monto de Bs 11.000.

El pago se realiza a través de la plataforma con un mensaje de texto de confirmación al número 3532, y el retiro de los fondos se hace desde el monedero dentro de la propia aplicación.

Para cobrar, los usuarios deben acceder a su cuenta en la Plataforma Patria, ir a la sección "Monedero", seleccionar la opción "Retiro de fondos", elegir el monedero, el monto y el destino, y luego confirmar la operación.

