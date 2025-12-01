Beneficios

Sistema Patria inicia pago de bono por Bs 11.000: 1 de diciembre

Esta bonificiación llega mensualmente

Por 2001

Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 03:54 pm
Sistema Patria inicia pago de bono por Bs 11.000: 1 de diciembre

La tarde de este lunes, la Plataforma Patria ha iniciado el pago de una bonificación dirigida a los artistas y cultores registrados en el Sistema Patria.

Bono cultores populares

En esta oportunidad, el bono cultores populares correspondiente al mes de diciembre, está llegando por un monto de Bs 11.000.

El pago se realiza a través de la plataforma con un mensaje de texto de confirmación al número 3532, y el retiro de los fondos se hace desde el monedero dentro de la propia aplicación. 

Para cobrar, los usuarios deben acceder a su cuenta en la Plataforma Patria, ir a la sección "Monedero", seleccionar la opción "Retiro de fondos", elegir el monedero, el monto y el destino, y luego confirmar la operación.

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
belleza
gastronomía
Lunes 01 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América