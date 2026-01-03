Transporte

Sitssa informa: conoce los métodos de pago disponibles para adquirir sus boletos con facilidad

Esta iniciativa busca garantizar comodidad y seguridad a los pasajeros que utilizan el servicio para sus traslados.

Por Jessica Molero
Sabado, 03 de enero de 2026 a las 10:00 am
Sitssa
Foto: Sitssa

 

La empresa de transporte SITSSA informó a sus usuarios sobre los distintos métodos de pago habilitados para la adquisición de boletos, con el objetivo de ofrecer un proceso más ágil y accesible. 

Entre las alternativas habilitadas, SITSSA cuenta con puntos de venta físicos que permiten realizar pagos de forma directa. Esta opción sigue siendo una de las más utilizadas por los pasajeros, especialmente para quienes prefieren transacciones presenciales y comprobantes inmediatos al momento de comprar su boleto.

Además, la empresa incorporó el pago móvil mediante código QR, una modalidad que agiliza el proceso y reduce el uso de efectivo. Esta opción se encuentra asociada al Banco de Venezuela y permite realizar pagos de manera rápida desde dispositivos móviles autorizados.

Pago móvil y datos bancarios habilitados

El pago móvil QR se realiza a nombre de SITSSA, bajo los siguientes datos operativos, lo que facilita la verificación del proceso por parte de los usuarios:

  • Banco: Banco de Venezuela

  • Código: 0102

  • RIF: G-20007749-2

  • Teléfono afiliado: 0426-5709951

 

SITSSA también habilitó la opción de transferencias bancarias para la compra de boletos. Los datos suministrados para este método corresponden igualmente al Banco de Venezuela, con una cuenta registrada a nombre de la empresa, lo que permite validar los pagos de manera ordenada y eficiente antes de emitir el boleto correspondiente.

La empresa recomienda a los pasajeros adquirir sus boletos con al menos un día de anticipación, especialmente en rutas de alta demanda. 

Asimismo, SITSSA recordó que todos sus precios se encuentran anclados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

