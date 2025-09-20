VNET anuncia el lanzamiento de su plataforma "Pley": estos son sus precios y funciones

Suscríbete a nuestros canales

VNET, una empresa venezolana de telecomunicaciones, anunció la introducción de su plataforma de entretenimiento digital (IPTV) Pley. El lanzamiento, que se efectuó en el contexto de Fitelven 2025, la feria más grande de su tipo en el país, consolidó el proceso de expansión y crecimiento de la compañía con una oferta que fusiona la innovación tecnológica con la red de fibra óptica de la empresa.

La oferta de Pley llegó al mercado acompañada por la campaña “Strimindo Streaming”, una estrategia que proyectó una comunicación jovial y humorística para invitar a los usuarios a disfrutar del entretenimiento en la plataforma. Pley se basó en plataformas tecnológicas robustas y escalables.

¿Qué funciones destacan con Pley?

Su diseño integró contenidos variados para todos los gustos, desde más de 100 canales de televisión en vivo hasta miles de películas, series a la carta y la posibilidad de integrar servicios de streaming favoritos en una sola aplicación.

La plataforma ofrece a sus suscriptores funciones avanzadas como la opción de pausar y retroceder la televisión en vivo, así como acceder a programas recientes a través de la función Catch-Up TV.

Pley también permitió el uso de múltiples dispositivos y la creación de perfiles familiares con control parental, otorgando al usuario una experiencia de navegación personalizada y segura.

Planes pensando en las necesidades de los usuarios

El VP de Relaciones Institucionales de VNET, José Alejandro González, informó sobre los planes de servicio de Pley durante el lanzamiento.

“La conectividad de hoy no se trata solo de navegar, sino de vivir experiencias. El tiempo de nuestros usuarios vale oro y no queremos que luchen con la tecnología, sino que accedan al contenido que realmente quieren ver, sin complicaciones ni demoras, declaró González.

Asimismo, el vicepresidente que han diseñado una plataforma para el disfrute de los usuarios de todo el contenido, cuándo y dónde quieran, así como desde cualquier dispositivo.

"Con Pley damos un paso más en nuestro propósito de crear la red de posibilidades, ofreciendo a los hogares venezolanos una ventana al entretenimiento global, con tecnología de vanguardia y la calidad que nos caracteriza”, afirmó.

¿Cuáles son los precios de los planes?

González también detalló que la oferta de planes se presentó desde $2.99 hasta $14.99, pagaderos en bolívares. Estos planes incluyeron el acceso a canales en vivo, hasta tres pantallas simultáneas y diez dispositivos.

Pley es la primera empresa venezolana que sostiene su plataforma en Toolbox, un proveedor de servicios de streaming en el que se apoyan más de 300 empresas clave en América Latina.

