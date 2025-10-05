Alarma en el vecindario: más de 20 personas envenenadas por la negligencia de un vecino

Suscríbete a nuestros canales

Una emergencia sanitaria se desató este jueves en un vecindario de Magdeburgo (Sajonia-Anhalt) en Alemania después de que un incendio accidental en el sótano de un edificio residencial liberara una nube de gas altamente tóxico.

Como resultado del incidente, 24 personas, incluyendo inquilinos y personal de emergencia, tuvieron que recibir atención médica.

El suceso se desencadenó cuando el fuego afectó una acumulación de viejos pesticidas almacenados en el sótano.

El personal de emergencia que atendió el llamado inicial de gas tóxico detectó un fuerte y penetrante olor a pescado podrido y ajo, un indicativo de la presencia de fosfina.

Este gas incoloro, inflamable y extremadamente venenoso se desprende de ciertos venenos para ratas.

Investigación por negligencia

El incidente afectó principalmente a los rescatistas, con la mayoría de los intoxicados siendo bomberos y policías, además de algunos inquilinos del edificio.

Las autoridades han abierto una investigación oficial contra el propietario del sótano, un hombre de 79 años.

Se reveló que el dueño solía trabajar como exterminador de plagas y había acumulado altas cantidades de estas sustancias químicas, lo que llevó a la liberación de la fosfina cuando se propagó el fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen exacto del incendio.

La investigación se centra en la posible negligencia del propietario por el almacenamiento inseguro de los productos químicos, lo que generó un riesgo mortal para la comunidad y el personal de respuesta.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube