Reportan suceso dentro del centro comercial Sambil Chacao: esto se sabe

Durante la tarde de este sábado se registró un lamentable incidente en el centro comercial Sambil Chacao.

A través de las redes, múltiples usuarios y periodistas de sucesos reportaron el hecho que conmocionó a los presente en las instalacioens del centro comercial.

Suceso en el Sambil Chacao

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios informó del siniestro a través de su cuenta en Instagram.

Palacios aseguró que recibieron un aviso de una persona caída desde altura, a su llegada los efectivos del CBC evaluaron y aseguran que se trató de una víctima de sexo femenino.

Asimismo, confirmaron la muerte de la mujer y resguardaron el cuerpo para entregarla a las autoridades competentes del caso.

Reporte en redes

De acuerdo con el reporte del periodista de sucesos, Román Camacho, cerca de las 2:30 de la tarde, una mujer cayó al vacío desde el último piso del centro comercial Sambil Chacao.

Tras la caída, lamentablemente la mujer perdió la vida, agrega que era una joven de 22 años de edad.

En este sentido, Camacho indicó que el personal de Seguridad del centro comercial, de la Policía Municipal de Chacao y Paramédicos estaban en el lugar atendiendo el siniestro.

