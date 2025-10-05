Cicpc desmantela una red de venta de drogas en La Guaira: esto incautaron las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desmantelaron una red de venta de drogas en el estado La Guaira.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó los detalles del caso a través de su cuenta en la red social Instagram, donde reveló que al menos siete personas están detenidas.

Red de venta de drogas en La Guaira

De acuerdo con la información proporcionada por Rico, estas siete personas detenidas forman parte de la banda conocida como 'Gordo Catire', la cual se dedica al tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Asimismo, indicó que los detenidos quedaron identificados como: Elvis Jesús Yepez García (19), Eduardo Nazareth González Hernández (22), Carlos José Castillo Ladera (21), Edwin Eduardo Yepez García (22), Marines Del Valle Mayora Ladera (32), Lisbeth Josefina Ladera Gil (55) y Daniel José Ladera Gil (37).

Incautación de drogas y dinero

En este sentido, Rico señala que la detención de estos siete delincuentes se registró en el sector Montesano, callejón 10 de agosto, parroquia Carlos Soublette.

Agrega durante el procedimiento de aprehensión se logró incautar 207 envoltorios de presunta droga psicotrópica, con un peso total de 600 gramos.

Adicionalmente, incautaron un total de 1.630 bolívares en efectivo, junto con 30 hojas blancas conocidas por rolling paper y al menos cuatro celulares.

Cabecilla de banda 'Gordo Catire'

El director del Cicpc asuró que los efectivos de la Policía Científica continúan con las labores de investigación para dar con el paradero del cabecilla de la banda, apodado 'Gordo Catire' y otros dos involucrados conocidos como María y Tatata.

Finalmente, Rico aseguró que el caso se encuentra a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del estado La Guaira para el debido proceso penal.

