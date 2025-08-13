Asesinan a niña por una deuda familiar: criminales irrumpen en su vivienda para dispararle

Suscríbete a nuestros canales

Una niña, de 12 años de edad, fue asesinada a tiros dentro de su domicilio tras un supuesto ajuste de cuentas por una deuda económica pendiente.

El crimen ocurrió en la comunidad de San Pablo Atlazalpan, en el Estado de México. Agentes de la policía local investigan el ataque contra la familia, dentro de un hogar de bajos recursos.

La niña fue asesinada frente a su familia

De acuerdo con El Mañana, el ataque ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana, en una vivienda ubicada en la calle Reforma, esquina con Cerrada de Benito Juárez, donde se encontraba Dulce, la menor fallecida, junto con su madre, su abuela y un hermano.

La madre relató que varios sujetos armados llegaron a bordo de motocicletas e irrumpieron violentamente en su domicilio, para luego abrir fuego contra los presentes.

Una de las balas alcanzó a Dulce, quien lamentablemente murió en el lugar. El hermano de la víctima logró escapar y ponerse a salvo del ataque.

Las primeras investigaciones indicaron que se trataría de un ajuste de cuentas por a una posible deuda económica. La familia denunció que el ataque podría haber surgido por causa de un problema financiero con un grupo de sujetos.

Habían recibido amenazas

La madre de Dulce solicitó el apoyo a la policía e informó que varios sujetos armados habían amenazado a la familia anteriormente, supuestamente, para que liquidaran sus deudas pendientes.

Tras el reporte del incidente, funcionarios de seguridad se trasladaron al lugar para acordonar la zona y comenzar las investigaciones. Expertos forenses realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron evidencias dentro de la casa.

La comunidad de Chalco expresó su consternación e indignación ante este crimen.

Vecinos y familiares de Dulce exigieron justicia y pidieron a las autoridades que se investigue a fondo este caso para que los responsables respondan ante la ley.

