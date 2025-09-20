¡Atroz hallazgo! Encuentran a seis niños encerrados en una bodega

Suscríbete a nuestros canales

Un desgarrador hallazgo conmocionó a la ciudad de Milwaukee en Estados Unidos, la madrugada del martes 16 de septiembre.

Seis niños, entre ellos un bebé de apenas 2 meses, fueron encontrados encerrados y solos en una unidad de almacenamiento.

La policía acudió al lugar tras recibir una alerta, lo que permitió el rescate de los menores, que afortunadamente no presentaban lesiones físicas.

En relación con el suceso, las autoridades detuvieron a dos adultos, una mujer de 26 años y un hombre de 33.

Hasta el momento, se desconoce la relación de los detenidos con los niños y las razones por las cuales los menores estaban encerrados.

El caso ha quedado en manos del departamento del distrito fiscal del condado de Milwaukee, que evaluará los cargos formales.

La investigación revela un misterio familiar

La situación de los niños en la bodega era conocida por los vecinos. De acuerdo con medios locales, residentes de la zona habían visto movimientos inusuales de lo que parecía ser una familia con niños que caminaba dentro y alrededor del almacén desde el verano.

Veían al grupo salir todas las mañanas y regresar por la noche, un comportamiento que generó sospechas y finalmente condujo al rescate.

Los servicios de protección infantil ya tienen bajo su custodia a los menores, cuyas edades varían entre los 60 días, 2, 3, 5, 7 y 9 años.

La investigación continúa para determinar la identidad de los detenidos y los motivos de su terrible accionar.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube