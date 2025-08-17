Detienen a uno de los diez delincuentes más buscados: sepa más sobre el operativo

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, considerado uno de los delincuentes más buscados en el oeste del país, cae en manos de la justicia.

Las autoridades calificaron la detención como un gran avance contra el crimen organizado en la región, informó el Regional del Zulia.

El sujeto figuraba en la lista de los diez delincuentes más requeridos en Falcón.

La captura de “Toño”, el más buscado de Falcón

Funcionarios de la Policía de Falcón, de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep), en conjunto con el centro de Coordinación Policial Nro 16 de la Policía de Falcón, detuvieron a Antonio José, alias "Toño".

La captura ocurrió en el sector Las Cocuisas, parroquia Casigua de Mene de Mauroa, Falcón, aproximadamente a las 10:30 p.m. del viernes 15 de agosto.

El delincuente estaba solicitado por años por cometer el delito de homicidio calificado en grado de frustración, según orden de aprehensión 1CO-207- 2020 de fecha 02/04/2020 y orden de aprehensión 1CO -08 – 2020 emanada del Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón.

¿Qué más se conoce sobre la detención del más buscado de Falcón?

“Toño” presuntamente participó en un ataque con armas de fuego en 2019. En el atentado, un niño de dos años y su padre resultaron heridos.

Al momento de su captura, la policía le incautó una escopeta, cartuchos y un teléfono.

El detenido quedó a la orden del Ministerio Público para ser imputado por los delitos correspondientes.

