Reportan volcamiento de una unidad de transporte público este 17 de agosto: pasajeros quedan atrapados en el vehículo

Este domingo 17 de agosto, se reportó el volcamiento de una unidad de transporte público en donde varios pasajeros quedaron atrapados tras el accidente dentro del vehículo.

Fuentes extraoficiales informan que el siniestro ocurrió pasadas las 7:00 de la mañana.

¿Qué se sabe del volcamiento de una unidad de transporte público este 17 de agosto?

De acuerdo con el reporte, el hecho se registró en el puente sobre el río Palmar, Municipio Rosario de Perijá, Zulia.

De igual modo, se señaló que el vehículo sería propiedad de la empresa ULAP que cubría la ruta Machiques-Maracaibo.

Hasta ahora se desconoce el número de personas heridas. Sin embargo, en un video se puede observar a varios pasajeros atrapados en el vehículo.

En el sitio se encuentran funcionarios de diversos cuerpos de seguridad, quienes atienden la emergencia.

