GNB detiene a cinco extranjeros por intentar ingresar armas de fuego: así las trasladaban

Suscríbete a nuestros canales

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron la detención de cinco extranjeros por intentar ingresar armas de fuego al país.

De acuerdo con el reporte oficial, el arresto lo efectuaron militares adscritos al Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el Puente Internacional José Antonio Páez, en la parroquia Guasdualito del municipio Páez, estado Apure.

¿Qué se sabe de los extranjeros detenidos y del traslado de las armas?

Los efectivos castrenses efectuaron la aprehensión de cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana.



Los detenidos quedaron identificados como Omar Lisandro Delgadillo Rincón, Mayiled Bustos Perdomo, Willian Rodríguez Rojas, Camilo Humberto Vanegas Otalora y Diana María Viloria Blanco.

Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana lograron incautar tres armas de fuego tipo pistolas, marca Cordova Estándar, 9mm con 6 cargadores, 54 cartuchos calibre 9mm, tres chalecos antibalas, tres radios de comunicación portátiles, dos laptops y seis teléfonos celulares.



Los ciudadanos se trasladaban en un vehículo particular, marca: Toyota Prado (blindada), procedente de la República de Colombia con destino a El Amparo.



El caso quedó puesto a orden del Ministerio Público en el estado Apure para las debidas investigaciones de ley.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube