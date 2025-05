Mujer celebraba su cumpleños en el cine y el techo le cayó encima: veía la película "Destino Final"

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer identificada como Fiamma Villaverde, de 29 años, fue a celebrar su cumpleaños en el Cinema Ocho de La Plata en Argentina, junto a su hija de 11 años y un amigo, mientras miraban la película “Destino Final: lazos de sangre” en la sala 4, una porción del cielo raso se desprendió y cayó sobre ella.

El incidente ocurrió el pasado lunes 19 de mayo, cerca de las 9 de la noche.

De acuerdo a medios locales, Fiamma relató que no tenían planeado ir al cine, pero al pasar por el Cinema Ocho vieron que la entrada era más barata que en otros días y decidieron entrar. Compraron pochoclos y se ubicaron en la sala, que tenía aproximadamente 40 personas.

Casi al final de la película, en medio de los efectos sonoros, se escuchó un estruendo fortísimo.

Fiamma pensó al principio que era parte del filme, pero enseguida le cayó “un cascote encima”.

Un pedazo del techo se desplomó sobre ella, golpeándola en el hombro, la espalda, la rodilla y el tobillo. Afortunadamente, “No me pegó en la cabeza porque justo estaba un poco inclinada sobre el apoyabrazos”, explicó.

¿Cómo querés arreglar?

Inmediatamente después del golpe, Fiamma se levantó y se dirigió a la boletería para pedir la devolución del dinero de las entradas.

Desde el cine llamaron a una ambulancia. Mientras esperaba, el encargado se acercó y le preguntó: “¿Cómo querés arreglar?”.

Esta pregunta generó indignación en Fiamma, quien replicó: “¿Cómo quiero arreglar qué? Les voy a hacer una denuncia. ¡Mirá si le pegaba en la cabeza a mi hija! ¡Son unos irresponsables!”.

Aunque los médicos del Same se ofrecieron a trasladarla y cubrir los gastos, Fiamma prefirió ir por sus propios medios al hospital de Berisso, cercano a su domicilio.

El diagnóstico médico fue “traumatismo por el golpe” y le salieron “varios moretones”. Debe volver en unos días para otra placa en la espalda.

Las consecuencias no fueron sólo físicas. Fiamma, que ya padece ataques de pánico y trastorno de ansiedad y está bajo tratamiento psiquiátrico, confesó que le cuesta estar en lugares con mucha gente. Lamentó que había pasado “años que no iba al cine” y que fue esa noche “porque era mi cumpleaños, y mirá lo que me pasó”.

Fiamma trabaja como empleada de limpieza en un boliche y es madre de una nena de 11 años. Aún no realizó la denuncia formal, pero ya se contactó con un abogado.

Expresó su preocupación con impotencia: “Hace días que no puedo ir a trabajar. ¿Quién se va a hacer cargo de esto?”.

El episodio, ocurrido en el Cinema 8, fue registrado en video por otros asistentes.

En las imágenes se puede ver el agujero en el techo y los escombros esparcidos. Si bien no hubo declaraciones oficiales del cine, se especula que las intensas lluvias de los días previos podrían haber sido la causa del siniestro.







