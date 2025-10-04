Policía dispara contra víctimas de un ataque en Reino Unido: esto dicen las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

La policía del Reino Unido se encuentra investigando un incidente inusual y grave, donde agentes que respondían a un ataque de agresión dispararon, de forma accidental, contra las propias víctimas.

Las autoridades han abierto una investigación interna para esclarecer las circunstancias que rodearon la confusión.

El incidente ocurrió durante una respuesta rápida a un reporte de agresión.

En el momento en que los oficiales intentaban neutralizar la amenaza y asegurar la zona, se produjo el desafortunado error.

La policía ha confirmado que las víctimas del ataque inicial resultaron heridas por los disparos de los agentes.

Investigación interna en curso

Las autoridades han calificado el suceso como un incidente lamentable y han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para determinar las causas del error.

La Comisión Independiente para la Conducta Policial (IOPC) ha sido notificada y probablemente asumirá la dirección de la investigación.

Un portavoz de la fuerza policial enfatizó que la prioridad inmediata es brindar todo el apoyo médico y emocional a las víctimas, además de cooperar plenamente con la investigación para garantizar la total transparencia del proceso.

La identidad de las víctimas, la naturaleza exacta del ataque inicial y la situación de los agentes involucrados no fueron reveladas, a la espera de los avances en la investigación.

Se espera que los resultados de la pesquisa establezcan si hubo fallas en el protocolo de respuesta o en el manejo de la situación de alta tensión.

