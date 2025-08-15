California vs. Trump: la estrategia de Newsom para enfrentar al proyecto republicano en Texas

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el jueves que el estado convocará una elección especial en noviembre.

El objetivo es que los votantes aprueben un nuevo mapa del Congreso que ayude al Partido Demócrata a ganar cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes para 2026.

Con esta acción, Newsom busca contrarrestar los esfuerzos del presidente republicano Donald Trump por mantener la mayoría.

Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el gobernador explicó que solicitó a la Legislatura de California que convoque a una elección especial el 4 de noviembre.

La fecha coincide con varias elecciones municipales, lo cual facilitará que los votantes aprueben una reforma temporal en los mapas congresionales del estado.

Esta iniciativa surge como una respuesta directa a una movida similar del presidente Trump en Texas, donde los republicanos también buscan asegurarse al menos cinco escaños más al redistribuir los distritos electorales.

Si lo logran, el Partido Republicano podría retener la Cámara Baja en 2026.

Respuesta de California al proyecto de Trump en Texas

Como respuesta a este proyecto, más de 50 demócratas de la Cámara de Representantes de Texas abandonaron el estado para impedir el cuórum y bloquear la votación sobre la redistribución.

Ahora, los republicanos en estados como Ohio también consideran seguir los pasos de Texas, como parte del plan de Trump, reseña EFE.

Esto ha provocado que los estados demócratas adelanten sus propios mapas congresionales, un proceso que, por lo general, se lleva a cabo cada 10 años, después del censo.

El Partido Demócrata tiene su mejor oportunidad para oponerse a los nuevos diseños republicanos en California, un estado que domina y que, con 52, tiene la mayor cantidad de distritos congresionales del país.

Newsom, rodeado por los senadores Alex Padilla y Adam Smith, representantes de la Cámara Baja y varios legisladores estatales, defendió la respuesta del estado después de darle a la Administración de Trump la oportunidad de revertir sus planes.

