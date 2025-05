Centros de enfriamiento en Texas para combatir el calor: ubicaciones

Biblioteca George W. Hawkes 100 S. Center St., Arlington, TX 76010 Lunes a jueves: 9 a.m. a 9 p.m. Viernes y sábado: 9 a.m. a 6 p.m. Domingo: 2 p.m. a 6 p.m.

Biblioteca del Este y Centro Recreativo

1817 New York Ave., Arlington, TX 76010

Horarios:

Lunes a jueves: 10 a.m. a 8 p.m.

Viernes y sábado: 10 a.m. a 5 p.m.

Domingo: 2 p.m. a 6 p.m. (solo en esta biblioteca)