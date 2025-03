Descubre cómo bloquear llamadas no deseadas de vendedores telefónicos en USA

Suscríbete a nuestros canales

Las llamadas no deseadas de los vendedores telefónicos resultan incómodas, aunque existen maneras de evitarlas y proteger la privacidad de los ciudadanos.

En Nueva York, aunque un alto porcentaje de la población inscribió su número en el Registro Nacional No Llamar (National Do Not Call Registry), las autoridades estatales continúan promoviendo esta acción para que más personas se sumen.

Este registro es fundamental para evitar que los telemarketers realicen ventas no solicitadas, según reseña El Diario de NY.

Nueva ley

Desde el 1 de enero, una nueva ley en Nueva York exige que los vendedores telefónicos se identifiquen dentro de los primeros 30 segundos de la llamada, proporcionando su nombre, el nombre de la empresa que representan y el motivo de la llamada.

Además, deben ofrecer la opción de ser añadidos automáticamente a su lista de “no llamar”.

Walter T. Mosley, Secretario de Estado, subrayó la importancia de que los consumidores registren su número y reporten cualquier llamada no deseada.

El Registro Nacional No Llamar tiene como objetivo detener las llamadas de ventas no solicitadas, ofreciendo a los consumidores una forma de evitar el acoso telefónico.

Una vez registrado, los telemarketers tienen hasta 31 días para dejar de llamar. Sin embargo, las llamadas de organizaciones políticas, benéficas, encuestadores y empresas con las que ya se tiene relación están exentas, a menos que se solicite ser añadido a su lista interna de “no llamar”.

¿Cómo registrarse?

Para registrarte, puedes hacerlo tanto con tu teléfono fijo como móvil a través de DoNotCall.gov o llamando al 888-382-1222.

Si después de 31 días sigues recibiendo llamadas no deseadas, puedes presentar una queja en el sitio web del registro o llamando al mismo número.

También, si recibes llamadas automáticas de mensajes grabados, puedes presentar una queja, independientemente de tu registro.

