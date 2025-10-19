Estados que cobran hasta el doble por servicios odontológicos: descubre el ranking completo

Suscríbete a nuestros canales

El precio de una extracción de muela varía drásticamente entre estados de Estados Unidos, según el Estudio de Costos 2024 de la compañía de créditos CareCredit.

Mientras en algunos lugares los procedimientos son relativamente accesibles, en otros el costo puede duplicarse.

Los estados más económicos para realizar una extracción dental son Iowa (US$151), Alabama (US$152), Oklahoma (US$152), Mississippi (US$153), Arkansas (US$155), Kansas (US$155) y Tennessee (US$156).

En contraste, los más costosos son Hawái (US$294), el Distrito de Columbia (US$243), Massachusetts (US$240), California (US$221), Nueva Jersey (US$200), Washington (US$199) y Maryland (US$193).

Florida se acerca al promedio nacional

En Florida, el precio promedio para sacarse una muela ronda los US$175, apenas por debajo del promedio nacional de US$177, según detalla CareCredit.

Sin embargo, el tipo de procedimiento y la anestesia empleada pueden elevar considerablemente el costo final.

Una extracción simple cuesta en promedio US$177, mientras que una extracción quirúrgica —común en muelas del juicio— puede llegar a US$363.

Los casos más complejos, como la impactación ósea completa, alcanzan los US$532, y la impactación dental complicada puede superar los US$835, llegando en algunos escenarios a más de US$1,600.

Costos adicionales por anestesia

Los precios señalados incluyen anestesia local, pero quienes optan por sedación o anestesia general deben considerar un incremento adicional.

La sedación tiene un valor medio de US$349, mientras que la anestesia general puede alcanzar US$639.

CareCredit detalla que la mayoría de los seguros cubren entre 50% y 70% del costo total, aunque existen opciones de financiamiento y clínicas con tarifas ajustadas al ingreso del paciente.

