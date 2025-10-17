Extracción de muela en Florida: el estudio que revela cuánto debes pagar este 2025

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente Estudio de Costos de la compañía de créditos CareCredit reveló que el precio promedio de una extracción de muela en Florida ronda los 175 dólares, apenas por debajo del promedio nacional de 177 dólares.

Sin embargo, los especialistas advierten que el monto final puede variar significativamente dependiendo del tipo de procedimiento, la complejidad del caso y el tipo de anestesia utilizada.

Extracciones simples y quirúrgicas: precios en alza

El informe de CareCredit detalla que una extracción simple —la más común y aplicable a dientes visibles— cuesta en promedio US$177, aunque puede oscilar entre US$137 y US$835.

Este rango se explica por la ubicación del diente, el estado del hueso y la necesidad o no de puntos de sutura.

En cambio, las extracciones que requieren cirugía o que implican impactaciones óseas pueden elevar considerablemente el costo.

Por ejemplo:

Extracción quirúrgica: promedio de US$363 , con precios entre US$281 y US$702 .

Impactación de tejido blando: alrededor de US$423 , pero puede alcanzar los US$829 .

Impactación ósea completa: valor medio de US$532 , con un rango de US$413 a US$1041 .

Impactación dental complicada: la más costosa, con un precio promedio de US$835, llegando hasta US$1620.

De acuerdo con los especialistas citados en el informe, Florida se mantiene dentro del promedio nacional, aunque algunas ciudades como Miami, Orlando y Tampa presentan costos más altos debido a la demanda y a los honorarios de los cirujanos dentales.

Anestesia y cobertura de seguros

Los precios mencionados incluyen anestesia local, pero el uso de sedación o anestesia general puede aumentar considerablemente el costo.

La sedación consciente cuesta unos US$349 (rango entre US$273 y US$675), mientras que la anestesia general se eleva hasta US$639 (entre US$494 y US$1253).

En cuanto a la cobertura, la mayoría de los seguros dentales cubren entre el 50% y el 70% del costo total si el procedimiento se considera médicamente necesario.

En otros casos, los pacientes pueden recurrir a planes de descuento dental, financiamiento externo o clínicas comunitarias que ajustan las tarifas según los ingresos.

El Estudio de Costos de CareCredit concluye que, pese a los precios relativamente estables en Florida, la extracción de una muela sigue siendo uno de los tratamientos dentales más costosos sin seguro, especialmente cuando requiere cirugía o anestesia avanzada.

