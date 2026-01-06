La verdad sobre el McRib: McDonald's responde a las acusaciones de publicidad engañosa

Suscríbete a nuestros canales

El regreso del sándwich más icónico de McDonald's ha pasado de las celebraciones en redes sociales a los tribunales.

Una demanda colectiva presentada en Illinois sacude al gigante de la comida rápida, alegando que el famoso McRib es, en realidad, un engaño publicitario diseñado para confundir a los consumidores sobre la calidad de su carne.

La polémica surge justo cuando el producto volvió a los menús de ciudades como Chicago, Miami, Los Ángeles y Dallas, desatando un debate sobre qué estamos comiendo realmente cuando pedimos una "costilla" deshuesada.

¿De qué está hecho realmente el McRib?

La demanda, interpuesta por cuatro consumidores, sostiene que el nombre "McRib" es una maniobra deliberada para sugerir un corte de carne premium. Según el documento judicial, el sándwich no contiene ni un gramo de carne de costilla real.

Los demandantes alegan que el sándwich utiliza:

Porciones molidas de cerdo de menor calidad.

Paleta de cerdo mezclada con corazón y estómago escaldado .

Procesos industriales para darle una forma artificial que imita un costillar.

El texto legal critica que McDonald's cobre hasta $7.89 dólares por un producto que, según ellos, utiliza descartes cárnicos mucho más baratos que el corte de costilla que el nombre sugiere.

La estrategia de la "escasez" bajo la lupa

Uno de los puntos más audaces de la demanda es la acusación contra el modelo de ventas de McDonald's. Los demandantes afirman que las "apariciones limitadas" del McRib no son casualidad, sino una táctica para evitar que el público analice los ingredientes.

"Este ciclo de disponibilidad esporádica crea una sensación de urgencia que desalienta el escrutinio profundo del consumidor", dicta la demanda.

La respuesta de McDonald's

Ante las acusaciones de fraude, ocultación y violación de las leyes de protección al consumidor en estados como Nueva York y California, la empresa emitió un comunicado oficial defendiendo su producto:

Ingredientes: Aseguran que el McRib está elaborado con 100% carne de cerdo proveniente de proveedores estadounidenses.

Transparencia: Afirman que siempre han sido claros sobre el contenido de sus hamburguesas y que la demanda "distorsiona los hechos".

Defensa del nombre: En su sitio web, la cadena describe el producto como una "hamburguesa de cerdo deshuesada", lo que podría ser su principal defensa legal.

