Lo que advierte Islip Forward sobre los operativos de ICE en zonas escolares de Nueva York

La organización comunitaria Islip Forward advirtió sobre el impacto y la creciente preocupación que genera la presencia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Long Island, luego de que fueran vistos merodeando cerca de varias escuelas en el inicio del nuevo año escolar.

La alerta surgió tras difundirse fotografías que muestran a oficiales federales en zonas cercanas a instituciones educativas, lo que ha generado alarma entre estudiantes, padres y líderes comunitarios.

Islip Forward denuncia operativos en áreas escolares

Según el grupo, el primer incidente ocurrió el 3 de septiembre, cuando agentes de ICE fueron vistos junto a Brentwood High School, el mismo día en que se reanudaban las clases.

Ahman Pérez, fundador de Islip Forward, aseguró que al menos un padre fue detenido después de dejar a su hijo de 16 años en el plantel.

“Los hemos visto en tiendas, supermercados y lavanderías, pero esta es la primera vez que aparecen junto a una escuela”, declaró Pérez, señalando que el operativo coincidió con un momento de alta vulnerabilidad para las familias migrantes.

Al día siguiente, otra fotografía mostró a agentes cerca de la escuela secundaria Alverta B. Gray Schultz en Hempstead, alrededor de las 7:30 de la mañana.

En este caso no se reportaron detenciones, aunque la presencia de los oficiales a las puertas del plantel generó inquietud entre los padres.

Temor psicológico en familias migrantes

Líderes comunitarios recalcan que, más allá de las detenciones, el costo psicológico para los niños es profundo. “Los niños se preguntan: ¿Será mi padre el próximo? ¿Estaré bien cuando salga de este edificio al final del día?”, advirtió Pérez.

El superintendente de Brentwood envió una carta a los padres aclarando que ICE no ingresó a las instalaciones del distrito, aunque reconoció que los agentes arrestaron a una persona en las cercanías.

Por su parte, los demócratas del condado de Nassau calificaron la situación como “crueldad” y pidieron garantizar un entorno seguro en las aulas.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha ofrecido comentarios sobre los reportes.

