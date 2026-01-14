Riesgo de muerte por queso contaminado en EEUU: la lista completa de estados afectados por el retiro de Pecorino Romano

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta de máxima urgencia este 14 de enero de 2026, tras clasificar como Clase 1 el retiro del mercado de varios productos de queso Pecorino Romano.

Esta categoría es la más crítica del organismo, ya que indica una "probabilidad razonable" de que el consumo de estos productos cause consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

La empresa The Ambriola Company, con sede en Nueva Jersey, detectó la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes durante pruebas de control de calidad.

El retiro afecta a marcas de gran consumo como Locatelli, Boar's Head y Sam's, con distribución confirmada en gran parte del país.

Estados incluidos en la alerta sanitaria

Si usted ha realizado compras de queso rallado en las últimas semanas en los siguientes estados, debe verificar su inventario de inmediato:

Arizona

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Illinois

Indiana

Maine

Massachusetts

Nueva Jersey

Nueva York

Ohio

Oregón

Pensilvania

Texas

Virginia

Washington

Wisconsin

Guía de productos y lotes afectados

El retiro se centra exclusivamente en el queso Pecorino Romano rallado. Los productos específicos bajo alerta son:

Locatelli: Presentaciones en vasos de plástico de 4 oz, 8 oz y 48 oz, además de bolsas de 5 y 10 libras. Boar's Head (Cabeza de Jabalí): Vasos de plástico de 170 g y bolsas de 5 libras. (Lotes destacados: 1000572486, 1000570093, 1000570738). De Sam: Bolsas de plástico de 1.5 libras. (Lotes destacados: 1000570107, 1000570766, 1000572513). Ambriola: Pecorino Romano Piccante en bolsas de 5 y 10 libras.

Nota importante: Ningún otro producto de las marcas Member's Mark o Pinna está incluido en esta alerta. Si tiene los productos mencionados, no los consuma; deséchelos o devuélvalos para un reembolso completo.

¿Por qué la Listeria es tan peligrosa?

A diferencia de otras bacterias, la Listeria monocytogenes es extremadamente resistente y puede tardar hasta 90 días en presentar síntomas tras la ingesta.

Síntomas comunes: Fiebre persistente, dolores musculares intensos y fatiga.

Complicaciones graves: Rigidez de nuca, confusión mental, pérdida de equilibrio y convulsiones.

Población de riesgo: La infección es potencialmente mortal para adultos mayores de 65 años, niños pequeños y personas inmunodeprimidas. En mujeres embarazadas, puede provocar abortos espontáneos o partos prematuros.

El director ejecutivo de Ambriola, Phil Marfuggi, aseguró que la empresa está trabajando estrechamente con la FDA: "Nos tomamos muy en serio la seguridad alimentaria y alertamos de inmediato a las tiendas para retirar los productos de los estantes".

