¡Alimentos gratis en Las Vegas! ¿Cuál es la ubicación exacta de la despensa de este sábado?

Suscríbete a nuestros canales

Una iniciativa comunitaria entrega despensas de alimentos gratis en Las Vegas, Nevada, a familias de bajos recursos.

La distribución se realiza todos los sábados desde las 7:00 a.m. en 5101 North Rainbow Boulevard. Las cajas contienen distintos tipos de alimentos básicos para el hogar.

¿Dónde y cuándo es la entrega de alimentos?

La entrega de la despensa de alimentos gratis en Las Vegas se lleva a cabo todos los sábados. La distribución comienza a las 7:00 a.m., un horario ideal para quienes buscan abastecerse al inicio del fin de semana.

El punto de encuentro es en 5101 North Rainbow Boulevard, en Las Vegas, Nevada. No deben hacer cola antes del horario indicado y los alimentos se entregan por orden de llegada.

Se recomienda a los interesados en acercarse que lleven un auto o carrito para trasladar las cajas de comida gratis de una forma más cómoda.

¿Qué tipo de alimentos se incluyen en la despensa?

Las cajas se preparan con el fin de entregar distintos tipos de alimentos para toda la familia. Un beneficiario mostró el contenido, que incluye una variedad de productos. Se entregan panes, frutas como piña y mango, carne, pollo, pizza y tortillas de harina, entre otros artículos básicos.

La meta es proveer asistencia alimentaria semanal, para asegurar que los hogares cuenten con provisiones esenciales.

¿Cómo puedo acceder a este beneficio?

Las cajas o despensas de alimentos gratis en Las Vegas, son distribuidos por organizaciones benéficas, iglesias y bancos de alimentos, los requisitos no son estrictos.

La organización principal que coordina la distribución de alimentos de emergencia en el sur de Nevada (incluido Las Vegas/Condado de Clark) es Three Square Food Bank y sus socios.

¿Cuáles son los requisitos para obtener despensas de alimentos?

La mayoría de las despensas (Food Pantries) operan bajo el programa federal The Emergency Food Assistance Program (TEFAP), que tiene pautas de elegibilidad de ingresos, pero en la práctica, solo piden prueba de identidad y residencia.

La mayoría de los sitios de distribución le pedirán que presente lo siguiente:

Identificación (ID): Una identificación con foto válida emitida por el gobierno (licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal, pasaporte, etc.) para todos los adultos en el hogar.

Prueba de Residencia: Documentación que demuestre que usted vive en el área de servicio como una factura de servicios públicos (agua, electricidad, gas, teléfono) a su nombre. También puedes usar un recibo de alquiler reciente o un correo oficial.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube