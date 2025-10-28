EEUU cambia reglas y tarifas del pasaporte: lo que debes saber antes de iniciar el trámite

Suscríbete a nuestros canales

Miles de familias en Estados Unidos deben prestar atención a los nuevos requisitos para tramitar el pasaporte de una categoría específica.

De acuerdo con la información compartida por El Tiempo, las modificaciones entraron en vigor en octubre y aplican a todos los ciudadanos estadounidenses.

Aunque el proceso sigue siendo presencial, el Departamento de Estado (DOS) introdujo cambios en la documentación, los formularios y las tarifas, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar fraudes.

Pasaporte en EEUU: nuevos requisitos para menores de 16 años

Desde ahora, el menor debe acudir personalmente a la cita acompañado por ambos padres o tutores legales. Cada adulto debe presentar documentos originales y copias simples.

En casos de custodia especial o tutela institucional, se exige respaldo judicial. Si uno de los responsables no puede asistir, se requiere un formulario notariado específico.

Formularios que deben presentar

El formulario principal sigue siendo el DS-11, que debe completarse en inglés, imprimirse y entregarse en físico. No se aceptan solicitudes en línea ni por correo.

Además, se rediseñaron los formularios DS-3053 y DS-5525, utilizados en situaciones excepcionales como ausencia de uno de los padres o custodia compartida.

Requisitos obligatorios para el trámite

Entre los requisitos figuran: acta de nacimiento, certificado de ciudadanía o reporte consular de nacimiento, identificación vigente de los adultos responsables y prueba del vínculo parental.

Las autoridades recomiendan verificar siempre las versiones más recientes de los formularios en el sitio oficial travel.state.gov antes de iniciar el trámite.

¿Cuánto cuesta el pasaporte para menores en EEUU?

Las tarifas actualizadas son las siguientes:

Libreta de pasaporte: $100 por solicitud + $35 por aceptación

Tarjeta de pasaporte: $15 + $35

Libreta y tarjeta simultáneas: $115 + $35

Trámite acelerado: $60 adicionales

Entrega urgente: $22,05 adicionales

El pago debe realizarse exclusivamente por cheque o giro postal a nombre del Departamento de Estado.

¿Cuánto tarda el proceso?

El tiempo de procesamiento regular se estima entre 8 y 11 semanas. Los trámites acelerados pueden completarse en menos de tres semanas, según la oficina.

La libreta de pasaporte es obligatoria para viajes por aire. La tarjeta solo permite cruces terrestres o marítimos hacia Canadá, México, Bermudas y el Caribe.

