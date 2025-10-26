¡Fondo de Alivio en EEUU! Podrías recibir $1.000 por el alza de impuestos en este condado: verifica si calificas

Suscríbete a nuestros canales

El programa “Fondo de Alivio para Propietarios de Vivienda” permitirá que los residentes del Condado de Cook accedan a un pago de $1,000 como parte de una iniciativa destinada a reducir el impacto de los aumentos de impuestos en los últimos años.

La medida busca asistir a quienes han enfrentado incrementos elevados en su carga tributaria local.

Según la información consultada en el portal web de Univision Chicago, los solicitantes deberán demostrar propiedad, residencia y situación económica.

Para poder aplicar, es necesario haber registrado un aumento del 50% o más en el impuesto predial en 2021, 2022 o 2023, residir en la propiedad correspondiente y contar con ingresos dentro de los límites fijados por el condado.

Requisitos del programa

Entre los documentos necesarios para postular se encuentran el número de índice de la propiedad (PIN), la dirección completa de la vivienda y comprobantes de ingresos, ya sea por medio de formularios fiscales o talonarios de pago.

La comisionada Alma Anaya destacó que esta documentación es fundamental para verificar la elegibilidad y evitar inconsistencias durante el proceso de revisión.

El proceso está dividido en dos etapas: una revisión inicial con selección por sorteo y, posteriormente, una verificación más detallada de los datos presentados. Los interesados ​​pueden presentar su solicitud en línea a través del portal oficial del condado.

Centros de apoyo por regiones

El programa contará con el respaldo de varias organizaciones comunitarias sin fines de lucro que colaborarán con las solicitudes y brindarán asesorías en español. Estas instituciones están distribuidas por zonas del Condado de Cook:

📍 Norte

Asociación de Vivienda del Noroeste (Schaumburg, IL) ☎ 847-969-0561

Brújula del Noroeste (Mt. Prospect, IL) ☎ 847-392-2344

Centro de Vivienda del Lado Noroeste (Chicago, IL) ☎ 773-283-3888

Comunidades Abiertas (Evanston, IL) ☎ 224-341-6087

📍 Oeste

Corporación de Desarrollo Cristiano Lawndale (Chicago, IL) ☎ 773-425-8264

Centro de Vivienda Regional de Oak Park (Oak Park, IL) ☎ 708-887-5187

Palenque LSNA (Chicago, Illinois) ☎ 773-384-4370

📍Sur​

Servicios para Familias Árabes Americanas (Worth, IL) ☎ 708-599-2237

Centro de Recursos Familiares Bethel (Chicago Heights, IL) ☎ 708-758-5585

Consejo Vecinal de Brighton Park (Chicago, IL) ☎ 773-523-7110

Liga Urbana de Chicago (Chicago, IL) ☎ 773-285-5800

OAI, Inc. / Red de Vecindarios del Parque Richton de Park Forest (Park Forest, IL) ☎ 708-283-5020

Iluminación de senderos (Palos Heights, IL) ☎ 708-361-0219

Centro de Vivienda del Sur Suburbano (Homewood, IL) ☎ 708-957-4674

Proyecto de Organización del Suroeste (Chicago, IL) ☎ 773-471-8208

