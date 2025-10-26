¡Fondo de Alivio en EEUU! Podrías recibir $1.000 por el alza de impuestos en este condado: verifica si calificas

El programa “Fondo de Alivio para Propietarios de Vivienda” permitirá que los residentes del Condado de Cook accedan a un pago de $1,000 como parte de una iniciativa destinada a reducir el impacto de los aumentos de impuestos en los últimos años.
La medida busca asistir a quienes han enfrentado incrementos elevados en su carga tributaria local.
Según la información consultada en el portal web de Univision Chicago, los solicitantes deberán demostrar propiedad, residencia y situación económica.
Para poder aplicar, es necesario haber registrado un aumento del 50% o más en el impuesto predial en 2021, 2022 o 2023, residir en la propiedad correspondiente y contar con ingresos dentro de los límites fijados por el condado.
Requisitos del programa
Entre los documentos necesarios para postular se encuentran el número de índice de la propiedad (PIN), la dirección completa de la vivienda y comprobantes de ingresos, ya sea por medio de formularios fiscales o talonarios de pago.
La comisionada Alma Anaya destacó que esta documentación es fundamental para verificar la elegibilidad y evitar inconsistencias durante el proceso de revisión.
El proceso está dividido en dos etapas: una revisión inicial con selección por sorteo y, posteriormente, una verificación más detallada de los datos presentados. Los interesados pueden presentar su solicitud en línea a través del portal oficial del condado.
Centros de apoyo por regiones
El programa contará con el respaldo de varias organizaciones comunitarias sin fines de lucro que colaborarán con las solicitudes y brindarán asesorías en español. Estas instituciones están distribuidas por zonas del Condado de Cook:
📍 Norte
-
Asociación de Vivienda del Noroeste (Schaumburg, IL) ☎ 847-969-0561
-
Brújula del Noroeste (Mt. Prospect, IL) ☎ 847-392-2344
-
Centro de Vivienda del Lado Noroeste (Chicago, IL) ☎ 773-283-3888
-
Comunidades Abiertas (Evanston, IL) ☎ 224-341-6087
📍 Oeste
-
Corporación de Desarrollo Cristiano Lawndale (Chicago, IL) ☎ 773-425-8264
-
Centro de Vivienda Regional de Oak Park (Oak Park, IL) ☎ 708-887-5187
-
Palenque LSNA (Chicago, Illinois) ☎ 773-384-4370
📍Sur
-
Servicios para Familias Árabes Americanas (Worth, IL) ☎ 708-599-2237
-
Centro de Recursos Familiares Bethel (Chicago Heights, IL) ☎ 708-758-5585
-
Consejo Vecinal de Brighton Park (Chicago, IL) ☎ 773-523-7110
-
Liga Urbana de Chicago (Chicago, IL) ☎ 773-285-5800
-
OAI, Inc. / Red de Vecindarios del Parque Richton de Park Forest (Park Forest, IL) ☎ 708-283-5020
-
Iluminación de senderos (Palos Heights, IL) ☎ 708-361-0219
-
Centro de Vivienda del Sur Suburbano (Homewood, IL) ☎ 708-957-4674
-
Proyecto de Organización del Suroeste (Chicago, IL) ☎ 773-471-8208
