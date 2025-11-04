Obtén ayuda para pagar el alquiler de tu vivienda: el estado facilita subsidios directos a residentes

Suscríbete a nuestros canales

Miles de residentes de Minnesota están encontrando un apoyo vital para ayudar a cubrir sus gastos de alquiler gracias a programas estatales y del condado.

Las autoridades están instando a los inquilinos a que actúen con rapidez y se conecten con las agencias adecuadas para asegurarse de que puedan acceder a la asistencia disponible.

El Departamento de Servicios Humanos de Minnesota (DHS) y la Agencia de Finanzas de Vivienda de Minnesota (Minnesota Housing) están a cargo de gestionar estas iniciativas clave.

¿Cómo conseguir ayuda para alquilar una vivienda en Minnesota?

Los inquilinos que necesitan ayuda con el alquiler o los depósitos de seguridad deben comunicarse primero con un proveedor del Programa de Prevención y Asistencia para Familias sin Hogar (FHPAP) o con su oficina local de servicios humanos, ya sea del condado o tribales.

Además, la página web Housing Benefits 101 (HB101) es un recurso centralizado que facilita a los usuarios conocer sus opciones de vivienda y los programas de asistencia de alquiler según sus ingresos.

No olvides utilizar el portal MNBenefits.mn.gov para solicitar ayuda de emergencia del condado o tribal.

¿Cuáles son los requisitos para obtener este beneficio?

Ingreso familiar: Este es el aspecto más crucial. Por lo general, el ingreso bruto familiar anual debe estar por debajo de un porcentaje específico del Ingreso Medio del Área (AMI), que suele ser del 30%, 50% u 80%, dependiendo del programa.

Necesidad de vivienda: Es necesario demostrar que realmente necesitas la asistencia. Esto puede incluir:

Estar enfrentando o en riesgo de perder tu hogar (por ejemplo, si estás a punto de ser desalojado o no tienes un contrato de arrendamiento estable).

Tener ingresos muy bajos que hacen que el alquiler sea inalcanzable.

Necesitar ayuda con el depósito de seguridad o el alquiler del primer mes.

Residencia: Debes ser residente de Minnesota o de la zona donde solicitas la ayuda.

Estatus migratorio: Algunos programas (especialmente los federales como la Sección 8) limitan la participación a ciudadanos estadounidenses o personas con un estatus migratorio elegible.

Los programas de asistencia de emergencia financiados localmente pueden tener reglas más flexibles.

El estado ofrece asesoría legal gratuita

Además de la asistencia financiera, organizaciones como HOME Line proporcionan asesoría legal gratuita y confidencial para que los inquilinos entiendan sus derechos y resuelvan problemas de arrendamiento.

Si enfrentas un desalojo o una emergencia financiera, tu condado puede ofrecer asistencia de emergencia a corto plazo.

Es esencial que los residentes reporten cualquier caso de discriminación en la vivienda al Departamento de Derechos Humanos de Minnesota.

El estado promueve la estabilidad habitacional y garantiza que los residentes accedan a un refugio seguro.

Visita nuestra sección: Internacionales y Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



