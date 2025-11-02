Organizaciones médicas de EEUU exigen eliminar el Horario de Verano: conozca la insólita razón

Suscríbete a nuestros canales

Millones de personas en Estados Unidos y otras regiones enfrentan los efectos del cambio de hora que implica el horario de verano. A pesar de la tradición y sus supuestos beneficios energéticos originales, expertos en salud y cronobiólogos recomiendan eliminar esta práctica debido a sus consecuencias en el bienestar físico.

La información fue obtenida del portal web de Time Magazine, donde especialistas detallan cómo adelantar y atrasar los relojes afecta los ritmos biológicos y provoca problemas que van más allá del simple cansancio.

El cambio de horario contribuye a que un gran segmento de la población duerma menos de siete horas diarias. Según Eva Winnebeck, cronobióloga de la Universidad de Surrey, la privación del sueño está relacionada con un aumento en accidentes automovilísticos, así como con la mayor incidencia de enfermedades como diabetes e infartos.

Esta falta de descanso también se refleja en el aumento del uso del despertador, un indicador de sueño insuficiente.

Por otro lado, el horario de verano altera el reloj biológico de las personas, generando desajustes entre el cuerpo y la luz solar. Esto afecta especialmente a trabajadores por turnos, alterando funciones corporales esenciales, como la presión arterial y el comportamiento.

Desde hace años, entidades médicas como la Academia Americana de Medicina del Sueño y grupos europeos abogan por terminar con el horario estaciona

l. Su propuesta es mantener un único horario estable durante todo el año, preferiblemente el estándar. La Uniform Time Act de 1966 instauró oficialmente este sistema en Estados Unidos con la intención de ahorrar energía, pero hoy se mantiene vigente a pesar de los cuestionamientos científicos y sociales.

El horario de verano afecta a la mayoría de los estados, excepto Hawaii y Arizona, que no adhieren a estos cambios. Estudios adicionales han vinculado el cambio bianual con un mayor riesgo de cáncer, obesidad y diabetes. También se ha documentado un aumento en los accidentes automovilísticos inmediatamente después de modificar la hora.

