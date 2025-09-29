KitchenAid® transforma el ritual del café con dos nuevas Cafeteras Espresso

Corporación Star White, distribuidor oficial de KitchenAid® en Venezuela, presenta dos innovadoras cafeteras espresso diseñadas para llevar la precisión de un barista profesional al hogar. La Cafetera Espresso Totalmente Automática KF7 y la Cafetera Espresso Semiautomática con Molinillo Integrado combinan alta tecnología, diseño icónico y la promesa de una taza perfecta.
KitchenAid® ha desarrollado estos modelos de nueva generación para adaptarse a cualquier amante del café, ofreciendo desde el control total para los entusiastas del detalle hasta la sencillez de un solo toque para quienes buscan rapidez, garantizando la más alta calidad en cada preparación.
1. Cafetera Espresso Totalmente Automática KF7: Lujo y Personalización con un Toque
La KF7 es la solución ideal para la máxima comodidad y un café totalmente hecho a medida. Esta máquina automatiza el proceso completo, permitiendo un espresso artesanal con solo pulsar un botón.
-
Interfaz Inteligente: Su pantalla táctil a color ofrece más de 20 recetas predefinidas y personalización avanzada de intensidad, tamaño y temperatura.
-
Perfiles de Usuario: Permite a cada miembro de la familia guardar su configuración favorita y acceder a ella en segundos.
-
Automatización Total: La máquina se encarga de moler, dosificar, preparar, e incluso vaciar la tolva automáticamente.
-
Bebidas con Leche: Prepara capuchinos y lattes de calidad profesional con funciones de espuma y vaporización automáticas, incluso sirviendo dos tazas a la vez.
2. Cafetera Espresso Semiautomática con Molinillo Integrado: El Arte del Barista en Casa
Diseñada para quienes disfrutan del proceso y desean el control manual. Esta cafetera permite a los usuarios explorar el arte del barismo en casa.
-
Molinillo Integrado: Cuenta con un molinillo cónico con 15 niveles de molienda para ajustar la textura y potenciar el sabor de los granos.
-
Tecnología de Dosificación: La dosificación inteligente garantiza resultados consistentes y perfectos con solo un botón (para una o dos tazas).
-
Extracción de Calidad: El portafiltro de prensado fácil, la potente bomba de 15 bares y el control de temperatura ajustable aseguran un prensado uniforme y un espresso con crema abundante y sabor excepcional.
Tecnología Silenciosa y Garantía
Ambos modelos cuentan con la certificación QuietMark, garantizando un funcionamiento silencioso, y están respaldados por una garantía de 2 años.
Con este lanzamiento, KitchenAid® combina tecnología, practicidad y estilo para consolidarse como la marca experta en elevar la pasión por el buen café y la experiencia culinaria en el hogar venezolano.
Visite nuestra sección de Agenda Empresarial
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube