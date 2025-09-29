El Gran Cacique de Maiquetía inicia operaciones: conozca el nuevo hotel de la zona

Suscríbete a nuestros canales

El hotel “Gran Cacique Maiquetía” abrió sus puertas tras ocho meses de construcción y trabajo minucioso.

El espacio ofrece a los huéspedes un alojamiento de lujo en una ubicación privilegiada que garantiza seguridad y accesibilidad, refiere una NDP.

El Gran Cacique de Maiquetía inicia operaciones

Luis Semprún, Director General del Hotel Gran Cacique Maiquetía, destacó que contará con un total de 311 habitaciones, distribuidas en diversas tipologías para satisfacer las necesidades de cada huésped.

En su primera etapa, la edificación dispondrá de amplias funciones para recibir a sus visitantes en una estructura que cuenta con 20 suites distribuidas en ocho pisos.

A su vez, entre sus instalaciones se ofrecen:

Locales comerciales.

Restaurantes con variedad gastronómica.

Áreas de coworking y salas de reuniones.

Gimnasio de última generación.

Piscina.

Sauna.

Spa.

Peluquería.

Wifi.

Dos pisos de estacionamiento con capacidad de 308 puestos.

Servicios las 24 horas, y más.

