Descubre la telaraña más grande del mundo: sepa dónde y cuánto mide

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de científicos descubrió recientemente la telaraña más grande del mundo con más de 100 metros cuadrados de longitud.

A través de su sitio web, National Geographic informó sobre el descubrimiento en una "Cueva de azufre", de una colonia de arañas que habita en su interior.

Telaraña más grande del mundo

De acuerdo con el reportaje, esta cueva está ubicada en la frontera de montaña entre Grecia y Albania.

La Cueva del Azufre donde habita esta colonia de arañas, se formó por la acción del ácido sulfúrico que se produjo a partir de la oxidación del sulfuro de hidrógeno que había en el agua bajo tierra.

Asimismo, indica que más de 110 mil arañas hacen vida en esta cueva, donde se mantienen por los vapores sulfúricos de un ecosistema extraordinario.

El pasado 17 de octubre, en la revista Subterranean Biology, publicaron un artículo en el que revelaron una organización social de dos diferentes especies de araña que son conocidas por su vida solitaria.

¿Cuánto mide la telaraña más grande del mundo?

En este sentido, el reportaje indica que la telaraña formada por estas más de 110 mil arañas, mide un aproximado de 106 metros cuadrados de extensión.

La extensa telaraña se encuentra en un pasaje estrecho y un espacio de techo bajo, totalmente en oscuridad.

Cabe destacar que lo más sorprendente de este descubrimiento va más allá de la telaraña más grande del mundo, lo que más resalta es que ambas especies conocidas por ser solitarias lograron trabajar en conjunto para crear la colonia y la telaraña.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube