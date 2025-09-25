Ranking 2025: estas son las mejores marcas de celulares que debes considerar

Suscríbete a nuestros canales

En un mundo cada vez más conectado, el teléfono inteligente se convirtió en una extensión indispensable de la vida.

Por ello, la elección del dispositivo adecuado puede ser abrumadora, dada la inmensa cantidad de opciones y las constantes innovaciones que inundan el mercado.

No obstante, algunos estudios realizados señalan cuáles son las mejores marcas de celulares de acuerdo con sus características y presencia en el mercado.

Ranking de las mejores marcas de celulares este 2025

Desde los primeros teléfonos móviles hasta los sofisticados dispositivos inteligentes de hoy, la industria experimentó una transformación radical, impulsada por avances tecnológicos.

Analizar las preferencias del mercado no solo nos revela cuáles son las marcas más populares, sino que también ofrece una ventana a las tendencias de consumo.

Con base en datos de renombradas consultoras como Gartner, Counterpoint y StatCounter para el año 2025.

El reinado de Samsung

En la cima de la popularidad para el año 2025 se mantiene Samsung, con un impresionante 19.87% de cuota de mercado. La compañía surcoreana logró consolidar su posición gracias a una estrategia que abarca un amplio espectro de dispositivos, desde sus aclamada serie Galaxy S y Z, hasta opciones más accesibles que no comprometen la calidad.

Su constante innovación en pantallas, cámaras y ecosistema de productos, sumado a una sólida presencia global, le permite seguir siendo el referente para una vasta base de consumidores.

La solidez de Apple en el segmento premium

Siguiéndole de cerca, con un 17.45%, encontramos a Apple. La marca de la manzana mordida forjó su éxito en una combinación de diseño icónico, un ecosistema de software y hardware perfectamente integrado, y una experiencia de usuario que muchos consideran insuperable.

Aunque su cuota de mercado es ligeramente inferior a la de Samsung, su influencia en el segmento prémium es indiscutible, y su capacidad para generar expectación con cada nuevo lanzamiento demuestra la lealtad inquebrantable de sus usuarios.

El ascenso de Xiaomi

El tercer puesto, con un 14.21%, lo ocupa Xiaomi, una marca que ha protagonizado uno de los ascensos más espectaculares en la última década. La clave de su éxito radica en ofrecer dispositivos con especificaciones de gama alta a precios competitivos, desafiando las convenciones del mercado.

Su estrategia de expansión agresiva y su amplia gama de productos, que van más allá de los teléfonos, la han posicionado como un jugador formidable a nivel global.

Otras marcas consolidadas en el mercado

La lista de las marcas más populares para 2025 revela una fuerte presencia de fabricantes asiáticos que están moldeando el futuro de la telefonía.

Vivo, con un 9.23%, y Oppo, con un 8.14%, ambos pertenecientes al grupo BBK Electronics, lograron capturar una parte significativa del mercado gracias a su enfoque en la innovación de cámaras, carga rápida y diseños atractivos, especialmente en los mercados emergentes.

Realme, otra marca del mismo conglomerado, también se hace un hueco con el 4.28%, destacando por su propuesta de valor orientada a un público joven y tecnológico.

Entre los diez primeros puestos, también observamos la presencia de marcas con una trayectoria más larga. Motorola, que alguna vez fue un gigante, muestra una resurgencia notable con el 3.26%, adaptándose a las nuevas tendencias con dispositivos innovadores y un software limpio.

Huawei, a pesar de los desafíos geopolíticos, mantiene una base de usuarios leal y una cuota del 2.48%, destacando su inversión en investigación y desarrollo.

Google, con sus Pixel y un 1.91%, sigue consolidando su propuesta con una experiencia Android pura y cámaras excepcionales, mientras que Infinix, con un 1.65%, demuestra la vitalidad de las marcas emergentes en mercados específicos.

