Encuentro viral: ¿De qué hablaron Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blanca?

Suscríbete a nuestros canales

La Casa Blanca se convirtió en el escenario de una cumbre de poder global donde la política de alto nivel se fusionó con la influencia de las celebridades y el deporte, y es que el astro del fútbol Cristiano Ronaldo no fue solo un invitado, sino una pieza central en la cena de gala ofrecida por el presidente Donald Trump en honor al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman (MBS).

Mientras que la cumbre tenía como objetivo principal fortalecer los lazos diplomáticos y comerciales entre Washington y Riad, la presencia del futbolista portugués y delantero del club saudí Al-Nassr, actuó como un potente recordatorio del alcance global del Reino.

La asistencia de Cristiano Ronaldo, acompañado por su prometida Georgina Rodríguez, lo posiciona como un embajador cultural no oficial. A través de las redes sociales se hizo viral un video en el que se muestra al deportista junto al presidente de los Estados Unidos.

Durante el encuentro, Donald Trump no dudó en destacar la presencia del ícono deportivo, compartiendo una anécdota personal: "Mi hijo Barron, de 19 años, pudo conocer a Cristiano Ronaldo esta noche. Les diré que, por una vez, creo que me respetó un poco más por ser el anfitrión."

En el audiovisual, se muestran ambos famosos mientras caminaban y tenían una charla agradable y junto a ellos iba la modelo argentina. "Dos CABRAS", dice la publicación en redes sociales.

Cabe destacar, que la lista de invitados no solo incluyó a Cristiano Ronaldo, sino que fue una demostración de poder en múltiples ejes, donde la política tradicional se mezcló con los verdaderos impulsores de la economía global, entre ellos se encontraban: Elon Musk (CEO de Tesla), Tim Cook (CEO de Apple) y Gianni Infantino (Presidente de la FIFA).

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube