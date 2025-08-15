FIFA abre nuevas vacantes para trabajar en el Mundial 2026: ¿Cuáles son los requisitos?

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha abierto el proceso de reclutamiento para el programa de voluntariado de la Copa Mundial de 2026, que se llevará a cabo en tres naciones anfitrionas.

El organismo rector del fútbol busca a más de 65,000 personas para apoyar las operaciones del evento, que se desarrollará en 16 ciudades.

Los voluntarios seleccionados se encargarán de diversas tareas en 23 áreas funcionales, que incluyen estadios, campos de entrenamiento, aeropuertos y hoteles.

Tiempo de trabajo de cara al Mundial de 2026

La labor se extenderá durante un periodo de seis semanas, coincidiendo con la duración del torneo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, describió la iniciativa como la más grande de su tipo en la historia de los eventos de la organización.

"Los voluntarios son el corazón, el alma y la sonrisa de los torneos de la FIFA", afirmó Infantino en una publicación de Instagram. "Pueden mostrar su orgullo local, disfrutar de la experiencia del torneo y crear recuerdos y amistades para toda la vida, a la vez que apoyan un evento histórico".

Requisitos para optar para ser voluntario de FIFA

La participación en el programa es de carácter honorífico y no remunerado. Los interesados tienen hasta septiembre de 2025 para presentar sus candidaturas, informó Meridiano.

El proceso de solicitud requiere completar un formulario en línea de 10 páginas, que la FIFA estima toma aproximadamente 20 minutos. Los postulantes deben ser mayores de 18 años y cumplir con los requisitos de admisión establecidos.

La Copa Mundial de 2026 dará inicio el 11 de junio y concluirá el 19 de julio, con un total de 104 partidos. Los organizadores esperan que el programa de voluntariado sea un componente clave para el éxito operativo de este evento sin precedentes.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube