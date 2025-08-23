Jesús Luzardo vuelve a alcanzar su mejor nivel: estos son sus números en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El zurdo venezolano Jesús Luzardo ha vuelto a gozar de su forma más dominante en la parte final de la temporada 2025 de las Grandes Ligas, posicionándose como una de las figuras clave en la rotación de los Phillies de Filadelfia.

Luzardo viene de una de sus presentaciones más destacadas en su carrera en la MLB, registrando un total de 12 ponches en siete entradas completas contra los Marineros de Seattle, lo que le valió su duodécima victoria de la temporada. Esta impresionante salida representa su cuarto triunfo en sus últimas cinco aperturas.

Luego de tres meses en los que su efectividad se mantuvo por encima de 5.00, el serpentinero ha exhibido un rendimiento comparable al que mostró al inicio de la campaña.

Nuevamente alcanzando los 200 ponches

Su consistencia reciente lo ha puesto en camino a alcanzar la marca de 200 ponches por segunda vez en su trayectoria profesional.

El dominio de Luzardo en el montículo es evidente en sus estadísticas más recientes. En sus últimas cinco aperturas, el lanzador ha acumulado un récord de cuatro victorias y una derrota, con 34 ponches, un WHIP de 0.84 y una efectividad de 2.32.

El zurdo más dominante de la MLB

Actualmente, Luzardo comparte el liderato de ponches entre los lanzadores zurdos de la MLB, con 170 abanicados, la misma cantidad que MacKenzie Gore de los Nacionales de Washington. Asimismo, está empatado en el primer lugar en victorias con 12 lauros, una cifra que también ha alcanzado Matthew Boyd de los Cachorros de Chicago.

Con un récord de 12 victorias y 6 derrotas, 170 ponches, un WHIP de 1.30 y una efectividad de 4.10 en 26 aperturas, el lanzador venezolano se perfila para cerrar con los mejores números de su carrera en una temporada completa de las Mayores.

