Luka Modric deja el Real Madrid: sepa hasta cuándo portará el uniforme merengue

El futbolista croata Luka Modric, capitán del Real Madrid, informó a través de sus redes sociales que no continuará en el conjunto blanco después del Mundial de Clubes.

"Queridos madridistas: Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final", escribió el mediocampista en su cuenta de Instagram este jueves 22 de mayo de 2025.

Además, informó que este próximo sábado 24 de mayo frente a la Real Sociedad (14.15 GMT) será su último partido en el estadio Santiago Bernabéu.

"Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia", continuó Luka Modric.

El capital del conjunto merengue agradeció "de corazón" tanto al club como al presidente, Florentino Pérez, y todos sus compañeros y entrenadores la ayuda "durante todo este tiempo".

Finalmente, reiteró que se va "con el corazón lleno", sin olvidar "cada ovación y todos los gestos de cariño" enviados por la afición.

"Aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista. Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa. Para toda la vida. Hala Madrid y Nada Más", concluyó el comunicado de Luka Modric.

